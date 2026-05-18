フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、幸せあふれるプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「日村さんが映ってる」と話題の写真や夫婦旅行ショット

これまでにもInstagramで、夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀との夫婦旅行や番組本番前のオフショットなど、日常を投稿してきた神田。4月29日には「私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。食べることが大好きな彼に、毎日おなかいっぱい食べさせてあげる。これが今の私のエネルギー源です。夫よ、頑張るからねー」と、体調不良で休養することになった日村へのメッセージも話題になっていた。

ビール片手の近影に「日村さんが映ってる」

5月17日の更新では、「アメリカで購入した服だけを着て ニューヨークっぽい、週末。幸せ」とコメントし、ビールをおいしそうに飲むプライベートショットを披露。

この投稿にファンからは「サングラスに映っているのがステキ」「私も拡大してみました！」「すっぴんでもかわいい」「ビール 美味しそう」などのコメントのほか、「サングラスの向こうに 旦那様が」「日村さんが映ってる 元気そうでよかった」など、サングラス越しに見える人物が日村では？と注目する声も寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）