マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』が、再び北米映画市場の主役に返り咲いた。2週連続No.1の『プラダを着た悪魔2』を抑え、公開4週目にして週末ランキングの首位を奪還したのだ。

参考：『プラダを着た悪魔2』『モータルコンバット』『Michael／マイケル』北米で大接戦

5月15日～17日の週末興行収入は2612万ドルで、前週比マイナス31.1%と変わらぬ堅調ぶり。グローバル市場でも週末興行のトップを独走し、北米・世界の両方でランキング首位を獲得するのは2度目となった。全世界興行収入は7億ドルを突破しており、今年公開作品としては『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に続き2本目の快挙だ。

『Michael／マイケル』の返り咲きを支えたのが、IMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映だ。『モータルコンバット／ネクストラウンド』や『トップガン』40周年記念上映とスクリーンを分け合うなか、週末だけで北米200万ドル、世界520万ドルを記録。IMAX上映の世界興収は累計6040万ドルに達している。

海外市場では韓国にて劇場公開を迎え、週末ランキングでNo.1を獲得。音楽伝記映画として韓国史上最高のオープニングを記録したほか、観客の反応も良好だという。

日本では6月12日公開予定。マイケル人気が高く、『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』（2009年）が大ヒットした前例もあるだけに、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018年）の世界興収9億1102万ドルを超えられるかを占ううえでも日本は注目の市場となる。

なお、公開3週目で首位を譲った『プラダを着た悪魔2』は週末興収1800万ドルで、前週比56.7％減。作品としては変わらぬヒットを維持しており、世界興収は5億ドルを突破した。第4位『モータルコンバット／ネクストラウンド』は週末興収1340万ドルで、前週比マイナス65.2%と大幅減。世界興収1億ドルは超えたものの、ファン層以上の広がりが見えていない状況だ。

今週最大の注目は、第3位に初登場したブラムハウス製作のホラー映画『Obsession（原題）』。“ひとつだけ願いを叶えられる”という魔法の道具を手にした青年ベアが、長年片思いをしてきた友人ニッキーに愛されたいと願ったことから、恐ろしい事態に巻き込まれていく。

北米2615館で公開され、週末興収は1610万ドル。事前予想の最低値は800万ドル、高くとも1200万ドルとみられていたため、期待以上のスマッシュヒットとなった。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア・観客スコアともに94%という高水準。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでも「A-」を獲得しており、賛否が分かれやすいホラージャンルとしてはきわめて高い評価を得ている。今後の口コミ効果にも期待できそうだ。

監督は弱冠26歳の新鋭カリー・バーカー。コメディYouTuberとして人気を築いたのち、2024年には製作費800ドルのホラー映画『Milk & Serial（原題）』をYouTubeで無料公開して大きなバズを巻き起こした。次回作として、A24製作『悪魔のいけにえ』シリーズの新作映画を手がけることも決定している、まさに新世代の鬼才ホラー監督だ。

YouTuber出身監督の商業デビュー作とあって、SNS上での注目度も高かった。調査会社RelishMixによると、監督・出演者・公式アカウントなどを含むSNSの関連フォロワー規模は1億人以上で、公開前からポジティブな反応が広がっていたという。

日本公開は未定。ホラー映画のトレンドを占う一作としても要注目の一本とあって、ぜひ劇場公開に期待したい。

また今週は、ジェイク・ギレンホール＆ヘンリー・カヴィル主演、ガイ・リッチー監督のアクション映画『In the Grey（原題）』が第9位に初登場。この顔ぶれを揃えてもなお、北米2018館で週末興収300万ドルという厳しい結果となった。

ギレンホール＆カヴィル演じる“影の工作チーム”が、独裁者から10億ドルの財産を奪還しようとするミッション映画で、裏社会・犯罪・駆け引きというリッチー作品らしい内容。ただし、Rotten Tomatoesでは批評家46%・観客82%、CinemaScoreは「B」とやや微妙な評価となった。

すでに指摘されているのは明らかなプロモーション不足だ。もともと本作は2025年1月にライオンズゲート配給で北米公開される予定だったが、予定通りに映画が完成しなかったために配給権が手放され、権利を販売していたBlack Bear Picturesが自ら配給することになった。北米公開が決定したのは1月末で、急ピッチで準備が進められてきたのだ。

第10位にはAmazon MGM Studios製作『Is God Is（原題）』が初登場。劇作家アレシェア・ハリスが2018年に発表した同名戯曲を自ら映画化したもので、父の暴力と火災による傷を負った双子の姉妹が、母の願いを受けて、父への復讐の旅に出るスリラー。北米1510館で週末興収220万ドルと公開規模は小さいが、Rotten Tomatoesで批評家97％・観客89%という高評価を得ている。日本公開は未定。

ちなみにトップ10圏外だが、第13位には『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がランクイン。現地の配給会社ではなく、バンダイナムコフィルムワークスが直接配給を担当し、北米894館で週末興収81万ドルを記録した。日本発のアニメIPが、いまや北米映画市場で一定の存在感を確保している事例といえる。

北米市場全体の週末興収は1億610万ドル（推定）で、前年比わずか1％減にとどまった。今週末には『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が控えており、いよいよサマーシーズンの大作・話題作ラッシュが本格化する。

【北米映画興行ランキング（5月15日～5月17日）】1.『Michael／マイケル』（↑前週3位）2612万ドル（-31.1%）／3560館（+10館）／累計2億8279万ドル／4週／ライオンズゲート

2.『プラダを着た悪魔2』（↓前週1位）1800万ドル（-56.7%）／3830館（-370館）／累計1億7586万ドル／3週／ディズニー

3.『Obsession（原題）』（初登場）1610万ドル／2615館／累計1610万ドル／1週／Focus Features

4.『モータルコンバット／ネクストラウンド』（↓前週2位）1340万ドル（-65.2%）／3534館（+31館）／累計6223万ドル／2週／ワーナー

5.『ひつじ探偵団』（↓前週4位）931万ドル（-38.2%）／3554館（+97館）／累計2966万ドル／2週／Amazon・MGM

6.『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（→前週6位）445万ドル（-33%）／2793館（-282館）／累計4億1861万ドル／7週／ユニバーサル

7.『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（→前週7位）389万ドル（-40.9%）／2177館（-240館）／累計3億3485万ドル／9週／Amazon・MGM

8.『トップガン』『トップガン マーヴェリック』製作40周年記念再上映（初登場）310万ドル／2295館／累計479万ドル／1週／Paramount Pictures

9.『In the Grey（原題）』（初登場）300万ドル／2018館／累計300万ドル／1週／Black Bear

10.『Is God Is（原題）』（初登場）222万ドル／1510館／累計222万ドル／1週／Amazon・MGM

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年5月18日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W20/https://variety.com/2026/film/box-office/box-office-michael-reclaims-first-place-obsession-starts-strong-1236751550/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/michael-returns-no-1-box-office-obsession-win-1236597618/https://deadline.com/2026/05/box-office-obsession-michael-devil-wears-prada-2-1236906122/https://deadline.com/2026/05/box-office-michael-devil-wears-prada-2-1236913316/https://deadline.com/2026/05/indie-film-box-office-new-mobile-suit-gundam-hathaway-anime-1236913679/

（文＝稲垣貴俊）