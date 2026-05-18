BTSが、韓国 釜山にて大規模な都心イベント『BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN』（THE CITY BUSAN）をデビュー記念日である6月13日前後に開催する。

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約4年ぶりの開催となる本イベントは、釜山を舞台に市民と観光客が共に楽しむ文化イベント。6月12日、13日に釜山で開催される『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』にあわせて行われる。

釜山広域市の積極的な協力と後援を基に企画され、地方自治体との協業により、観客だけでなく一般市民も参加できるオープンなイベントを実現する。広安大橋でのドローンライトショーや“映画の殿堂”でのビッグルーフライトショーをはじめ、釜山ユーラシアプラットフォーム、光復路メディアファサードなど釜山の主要ランドマークをBTSのメッセージで飾る。

また、海雲台（ヘウンデ）海水浴場で開催される『海雲台砂祭り』と連携した“Love Song Lounge”や、“Love Quarter”では、街のあらゆる場所で誰でも自由にイベントの雰囲気を満喫できる。The Bay 101に設けられるコミュニティスペース『ARMY 'MADANG'』では、グローバルビッグテック企業のスポンサーによるブース体験など、最先端技術とエンターテインメント要素の融合による、差別化された楽しさを提供する。

さらに、ショッピングやF&B分野でも、新世界百貨店センタムシティに設置される大規模ポップアップストアで公式Merchゾーンや体験型展示でダイナミックな空間体験を実現。地域を代表するグルメブランドも多数参加し、オリジナルの味や魅力を提供する。そのほか、釜山シティツアー、ヨットツアー、パラダイスイースホテル釜山のテーマ宿泊パッケージなど、モビリティや宿泊でBTSの音楽やメッセージを体験できる。

なお、プロジェクトの詳細情報は、WeverseのBTS公式チャンネルで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）