プロ野球評論家の金村義明氏が１８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に挑む日本代表について見解を示した。１５日のメンバー発表会見も映像で確認。「ＷＢＣの次はサッカーですよ。森保監督、ちょっと涙目やったね、発表する時。もっと（世界で）通用する選手が（他にも）おるのにという、人の良さが会見に出てたね」と振り返った。

海外組が中心となった日本代表は「歴代最強」と呼ばれるほど、実績を積み上げている。「今や、Ｗ杯に出て、１勝とかいうレベルちゃうもんな。ブラジルに逆転勝ちするんやから、ちょっともうレベルがすごいよ」と近年の躍進ぶりを絶賛。「組織力もいいしね。何よりもすごいって、そんな若手のメンバーの中に、長友が…。５大会連続でね。考えられへんで」と３９歳で選出されたＤＦ長友佑都について言及した。

金村氏が「その合間にあんだけ子どももつくってやで。きれいな奥さんもうて」と言うと、進行役の井上雅雄アナウンサーが「それはいいじゃないですか（笑）。家庭も大事にして素晴らしいことやと思いますよ」と掛け合い。長友は平愛梨夫人との間に４人の男児に恵まれ、１７日の会見では家族６人で登壇した。「長友だけがずーっと出続けているって、ちょっと俺、信じられへんねん。彼の体はどうなってるんかな。サッカーって動き回らないといけない。すごいフィジカルやろ」と感服していた。