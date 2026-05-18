「フライライン」と呼ぶ911の象徴的なルーフラインを採用

ポルシェ・カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック｜Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric

ポルシェの電動SUV「カイエン・エレクトリック」にクーペモデルが加わった。

カイエン・クーペ・エレクトリックは、堂々とした存在感と、通称「フライライン」と呼ばれる911の象徴的なルーフラインを兼ね備えている。クーペモデルはAピラーから後方にかけてのデザインが異なり、フロントウインドウもクーペ専用設計だ。

スタイルポルシェのエクステリアデザイン責任者であるトーマス・ストプカ氏はこのように述べている。

「緩やかに傾斜したルーフラインが、車のワイドなショルダーラインを優雅に覆い、カイエン・クーペにスポーティーな外観を与えています」

アダプティブリヤスポイラーはボディに調和して溶け込み、リヤウインドウは継ぎ目が少なく埋め込まれて面一に取り付けられているため、すっきりとしたモダンな外観となっている。ストプカ氏はさらに続ける。

「精緻に描かれたライン、ワイドなプロポーション、ハイグロスブラックのサイドウインドウストリップが、あらゆるディテールにスポーツ性を漂わせるデザインを形成しています。開放的で明確なポジショニングを備えた新型カイエン・クーペ・エレクトリックは、正真正銘のスポーツカーです」

傾斜したルーフラインを持つクーペ形状は、空気抵抗の低減に貢献。空気抵抗係数（Cd値）は0.23（SUVは0.25）を実現した。これにより、カイエン・クーペ・エレクトリックの航続距離（WLTP複合モード）は、SUVモデルと比較して最大18km延長された最大669km（欧州仕様）に達する。ポルシェ・アクティブ・エアロダイナミクス・システムには、可動式クーリングエアフラップやアダプティブリアスポイラーなどの機能が含まれている。

日本仕様は全モデルにリヤアクスルステアリングを標準装備

ポルシェ・カイエンSクーペ・エレクトリック｜Porsche Cayenne S Coupé Electric

4985mmの全長、1980mmの全幅はSUVモデルと同じだが、1650mmの全高はSUVモデルより24mm低い。スポーティなルーフラインを持ちながらも高い実用性があり、荷室容量は534～1347Lで、フロントフード下に90L確保された。2または2＋1のレイアウトが選択可能なリヤシートは2ウェイの電動調整機能が備えわる。さらに、車両の堅牢性に対する要求の高いユーザー向けに、クーペにはオフロードパッケージも用意されている。

今回発表された3グレードのスペック（欧州仕様）は以下のとおり。

カイエン・クーペ・エレクトリック

最高出力300kW（408ps）、ローンチコントロール時のオーバーブースト出力325kW（442ps）、0-100km/h加速タイム4.8秒、最高速度230km/h。

カイエンSクーペ・エレクトリック

最高出力400kW（544ps）、ローンチコントロール時のオーバーブースト出力490kW（666ps）、0-100km/h加速タイム3.8秒、最高速度250km/h。

カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック

最高出力630kW（857ps）、ローンチコントロール時のオーバーブースト出力850kW（1156ps）、0-100km/h加速タイム2.5秒、最高速度260km/h。

サスペンションシステムのラインナップはSUVモデルと同様。ポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネジメント（PASM）を備えたアダプティブエアサスペンションが標準装備されており、「S」と「ターボ」には、ポルシェ・アクティブライド・アクティブサスペンションシステムがオプション設定されている。

なお、日本仕様では全モデルに最大5度の操舵角を備えたリヤアクスルステアリングが標準装備された。これにより5.9mの最小回転半径は5.4mに短縮する。



ポルシェ・カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック｜Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric

このクーペモデルにも、SUVモデルと同様のポルシェドライバーエクスペリエンスを採用しており、デジタルとドライバー重視の操作コンセプトを提供する。フルデジタルメーターパネル、センターフローディスプレイ、助手席側ディスプレイ、オプションのARヘッドアップディスプレイを含む広々としたディスプレイエリアが特徴として挙げられる。

デジタル制御とアナログ制御は互いに補完し合い、人間工学に基づいて最適化されているため、操作性も抜群だ。ポルシェデジタルインタラクションは個々のユーザーに合わせたカスタマイズと直感的な操作性を重視している。パーソナライズ可能なウィジェットとディスプレイテーマ、サードパーティ製アプリとの統合により、接続性と個別の設定が可能なユーザーエクスペリエンスを実現する。

一方で、パノラマガラスルーフ（オプションで可変ライトコントロール、電動切り替え式液晶フィルムを装備）とスポーツクロノパッケージにより、カイエン・クーペ・エレクトリックの標準装備はSUVよりもさらに充実している。クーペ専用の軽量スポーツパッケージもオプションで用意されており、モデルによっては最大17.6kgの軽量化を実現。このパッケージには、軽量カーボンルーフ、スポーティなカーボンインサート、パッケージ専用22インチホイールおよび高性能タイヤが含まれている。インテリアには、クラシックなペピータ柄布製トリムのシートセンターパネル、Race-Tex製ヘッドライナー、オープンポアカーボン製トリムなど、スポーティな要素がふんだんに盛り込まれている。オプションで、軽量スポーツパッケージにブラックレザーシートと2＋1リヤシートシステムを組み合わせることも可能だ。

ポルシェ「カイエン・クーペ・エレクトリック」ラインナップ

・カイエン・クーペ・エレクトリック：1407万円

・カイエンSクーペ・エレクトリック：1717万円

・カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック：2165万円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

ポルシェ・カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック｜Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric

ボディサイズ：全長4985×全幅1980×全高1650mm

ホイールベース：3023mm

乗車定員：4または5人

車両重量：2650kg

システム最高出力：850kW（1156ps）

システム最大トルク：1500Nm（153kgf-m）

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：2.5秒

最高速度：260km/h

バッテリー総容量：113kWh

WLTPモード一充電航続距離：636km

※諸元は欧州仕様