日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が１８日、都内で記者会見を行った。来年５月に行われるＢＭＸレーシングのワールドマスターズゲームズに出場することを明かした。「ひとつのスポーツをやってきたＪＯＣという組織のひとりとして、普及活動だったり選手の育成をするだけではなく、自らが健康寿命の延伸であったり、アスリートとして参加する１人の人間として現場を見るというのが重要だと思う」と語った。

自転車競技で夏季五輪に３度出場した橋本会長。「私が競技者として取り組んできたのは自転車の中でもトラック競技。アジア大会はマウンテンバイクも出ている。あとはロードも、選手として参加をしている。ＢＭＸはただの素人」というが、競技日程の関係から出場できるのは「ＢＭＸレーシングだけだった」と話す。「多少はやればできるかなと思いまして、チャレンジ精神がふつふつと湧いた。そういったチャレンジは大好き。ワールドマスターズが日本やってくるチャンスを逃したくない」と話し、「１年間、体をつくり上げていかないといけないので、それがあると自分自身が目標をもつことで健康増進も図っていける」とアスリート魂を燃やした。

大会に出るときは６２歳。「カテゴリーは４５歳以上。やるからには全力を尽くしたい。悔いなく競技者として臨みたい」と力を込めた。