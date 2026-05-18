M!LK佐野勇斗「トイ・ストーリーは義務教育」、幼少期“おもちゃは動いている”と思っていた
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が18日、東京・中池袋公園で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）声優発表イベントに登場。『トイ・ストーリー』に親しんできたこれまでを振り返った。
【全身ショット】キャライメージ？爽やかなパンツ姿の佐野勇斗
今作でハイテクおもちゃ“スマーティー・パンツ”の日本語吹替版声優を務めることが発表された佐野は、かねてより「トイ・ストーリー」ファンを公言。第1作目の公開からちょうど30年が経つ本シリーズの魅力について、「僕はもう本当に『トイ・ストーリー』は義務教育だと思ってやってきて」と笑みをこぼした。
また「ずっと、家に帰ったら流れているものだった」とも明かし、「それを観て、僕自身は本当に単純なことなんですけど、ものを大事にするとか、すべてに命があるんだと思って、もちろんおもちゃも寝ているときは動いてると思っていましたし」とにんまり。「ものに対する愛情も、人に対する愛情もトイ・ストーリーから学んだなっていうのは感じますね」と感慨をにじませながら語った。
日本では1996年に公開された『トイ・ストーリー』は、おもちゃたちの友情と冒険、そして子どもとの絆を描き、世界中で愛され続けてきたディズニー＆ピクサーの代表作。シリーズ最新作となる本作では、“おもちゃ離れ”が進む時代を背景に、ウッディたちが“デジタル”という新たな脅威に立ち向かう。
MCは、篠原光アナウンサーが務めた。
【全身ショット】キャライメージ？爽やかなパンツ姿の佐野勇斗
今作でハイテクおもちゃ“スマーティー・パンツ”の日本語吹替版声優を務めることが発表された佐野は、かねてより「トイ・ストーリー」ファンを公言。第1作目の公開からちょうど30年が経つ本シリーズの魅力について、「僕はもう本当に『トイ・ストーリー』は義務教育だと思ってやってきて」と笑みをこぼした。
日本では1996年に公開された『トイ・ストーリー』は、おもちゃたちの友情と冒険、そして子どもとの絆を描き、世界中で愛され続けてきたディズニー＆ピクサーの代表作。シリーズ最新作となる本作では、“おもちゃ離れ”が進む時代を背景に、ウッディたちが“デジタル”という新たな脅威に立ち向かう。
MCは、篠原光アナウンサーが務めた。