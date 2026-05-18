全国今年初猛暑日に

きょう（月）は、高気圧の勢力が強く、西日本から東北にかけて晴れて、気温が上昇しました。全国900あまりの観測地点のうち、西日本から東日本を中心とする313地点で最高気温が30℃以上の真夏日となりました。

【CGでみる】木曜日から金曜日にかけては気温が急降下

中でも、兵庫県の豊岡や大分県の日田では、ともに最高気温が35.3℃となり、全国で今年初めての猛暑日となりました。

あすの天気

あす（火）は高気圧に覆われて午前中は全国的によく晴れますが、徐々に湿った空気が流れ込むことで九州南部は昼頃から雨の降り始める所があり、夜にかけて四国でも雨の降り出すところがあるでしょう。





西から天気が崩れていきますので、西日本でお帰りが遅くなりそうな方は折り畳みの傘があると安心です。

【あすの気温】

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：18℃ 釧路：15℃

青森 ：28℃ 盛岡：29℃

仙台 ：29℃ 新潟：29℃

長野 ：31℃ 金沢：28℃

名古屋：29℃ 東京：29℃

大阪 ：29℃ 岡山：29℃

広島 ：29℃ 松江：29℃

高知 ：28℃ 福岡：29℃

鹿児島：28℃ 那覇：28℃



あす（火）は高気圧の張り出しが少し弱まり、中心が東へと離れるものの、高気圧に覆われて日差しの届く地域は気温が高くなりそうです。

今週の天気

今週は、日本付近に続々と低気圧や前線がやってくることで、梅雨の走りのような雨の日の多い一週間となりそうです。また、週前半と後半との寒暖差が大きくなりそうですので、体調管理にお気を付けください。

水曜日は西日本と東日本で雨が降り、木曜日も再び西から天気が崩れていくでしょう。金曜日は西日本の雨は次第に止むものの、東日本や東北では雨が降るでしょう。



木曜日から金曜日にかけては気温が急降下し、平年より気温が大幅に低くなるところもありそうです。