楽天は１７日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１６日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強パーク）で行われた元乃木坂４６で女優・久保史緒里のセレモニアルピッチの様子を投稿した。

登板前はリリーフの鈴木翔天投手と津留崎大成投手が指導役。ボールの握り方などを教えた鈴木は「言うことがなかった。今日はストライク投げてくれると思います」と太鼓判。津留崎は「前回は内が教えてワンバン。僕と翔天さんで教えて、今回は自信もっていける（笑）」とうなずいた。

宮城県出身で、楽天ファンにはお馴染みの存在。応援団からは「ゴーゴーレッツゴー！久保史緒里！」とコールも受けてマウンドへ上がった。背番号「２４」のピンクの楽天ユニホーム、デニム姿で登場。ボールはやや右に外れながらもノーバウンドで捕手を務めた中島のミットへ。観客からはどよめきが起こった。

投球後は中島やマスコットと記念撮影。ネットも話題となり、コメント欄では「ごっつい顔小さくて可愛すぎるな」、「宮城の女神」、「マネージャー就任してくれ」、「変わらず可愛くて美しいなあ」、「相変わらず髪サラサラだな！」などと反響を集めた。

久保は「今までのセレモニアルピッチで一番練習ができていなくて、すごく届くか不安だったんですけど、津留崎投手がうまくなった気持ちにさせてくださった。鈴木翔天投手も『ツルが受けると調子良くなるんだよ』と教えてくださった」と、感謝。「今までは神聖な場所だから、パッと投げてパッとできるだけ早く帰ろうかと思ったら、藤平投手がグラブを貸して下さって。藤平投手のルーティンで、『上を見てやると大丈夫』と言っていただいて」と助言されたことも明かした。

ファンからの声援を受け、「届いたので良かった。今年で６回目、東北の皆さんが温かくて、今日もまさかの久保史緒里コール。なんて温かいんだろうとすごく感じた一日だったので、これからも皆さんとイーグルスを応援できたらと思います」と笑っていた。