ÆâÆ£¹ä»Ö¡Ö¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤ÏÈÓ¡×¡¡¥í¥±½ª¤ï¤ê¤Î¿©»ö»ÅÀÚ¤ë¤â¡Ö¥á¥·¥Ï¥é¡©¡×¤È³ÎÇ§
ÇÐÍ¥ÆâÆ£¹ä»Ö¡Ê70¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ë¡Ö·à¾ìÈÇ¡ØÎ¹¿Í¸¡»ë´±¡¡Æ»¾ì½¤ºî¡Ù¡×¡Ê·óùõÎÃ²ð´ÆÆÄ¡¢6·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
BSÆü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤ÎËÜ³Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ò±Ç²è²½¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤Ç¡¢±Ç²è¤Ï2»þ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ë30Ê¬¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë30Ê¬¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾¾»³»Ô¤Ê¤É¤¬¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥±½ª¤ï¤ê¤ËÉ¬¤º½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆâÆ£¤Ï¡Ö19»þ³«»Ï¤Ç2»þ´Ö¡¢2»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¡£¥á¥·¥Ï¥é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤·¤Ä¤Ä
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÎÉ¤µ¤¬±Ç²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡£É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈÓ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤Ï¡ÖÆâÆ£¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡¢ÅÄ¸ý¹ÀÀµ¤â¡ÖËèÈÕ¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«¡¢ÎÓÂÙÊ¸¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ý¯°æ½ß»Ò¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡£