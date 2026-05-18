「日本だったら発表出来なかったと思う」世界で活躍する日本人レスラー2人が結婚！ 「やっぱり噂はホントだったのか」
アメリカのプロレス団体WWE所属のNARAKU（元EVIL）選手は5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくWWE所属のイヨ・スカイ選手との結婚を公表し、祝福の声が寄せられています。
【画像全文＆写真】NARAKU（元EVIL）＆イヨ・スカイが結婚
ファンからは「おめでとうございます!!」「やっぱり噂はホントだったのか」「WWE所属の日本人レスラー夫婦って初じゃない？」「夫婦でスーパースターになるなんて」「日本だったら発表出来なかったと思う」「素敵すぎるビッグカップル」などの声が寄せられました。
（IYO SKYとNarakuの素晴らしいニュース、おめでとうございます！）」という言葉で伝えました。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
【画像全文＆写真】NARAKU（元EVIL）＆イヨ・スカイが結婚
「WWE所属の日本人レスラー夫婦って初じゃない？」NARAKU選手は、1枚のテキスト画像と2枚の写真を投稿。「私事ではございますが、この度、WWE所属のNARAKU（元・EVIL）と、同じくWWE所属のIYO SKY（元・紫雷イオ）は、夫婦であることをご報告させていただきます」と、結婚をイヨ選手と連名で公表しました。また、タキシード＆ウエディングドレス姿とプロレスのコスチューム姿、2パターンのウエディングフォトも公開しています。
WWE公式Xも祝福同日、イヨ選手も自身のXでNARAKU選手との結婚を公表。また、WWEの公式Xアカウントも18日、2人の結婚を「Congratulations to IYO SKY and Naraku on the incredible news!
（IYO SKYとNarakuの素晴らしいニュース、おめでとうございます！）」という言葉で伝えました。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)