BUMP OF CHICKENの楽曲を体感できる“プラネタリウム”開催へ！ ナレーションは山下大輝が担当
BUMP OF CHICKENの楽曲を使用したプラネタリウム「流れ星を探して feat．BUMP OF CHICKEN」が、7月3日（金）から、エンタテインメントプラネタリウム施設“コニカミノルタプラネタリウム”全5館で実施される。
【写真】有楽町と押上は立体音響システムを導入！ プラネタリウムの詳細
■オリジナルグッズも販売予定
今回開催される「流れ星を探して feat．BUMP OF CHICKEN」は、流れ星を主役に、季節ごとの星空や流星群の見つけ方、そして流れ星が生まれる宇宙の仕組みをひもといていくプログラム。
上映時間約40分の本作では、ペルセウス座流星群をはじめとした流星群がドームいっぱいに広がるプラネタリウムの中、BUMP OF CHICKENの楽曲とともにその世界を体感できる。
また、ナレーションは人気声優の山下大輝が担当。一瞬で過ぎていく流れ星の輝きや、夜空に広がる風景が心に残る時間を描き出し、やさしい語りでゲストを物語の中へと導く。
さらに、本作の上映にあわせてBUMP OF CHICKENのオリジナルグッズも販売。詳細は後日発表される予定だ。
なお、本プログラムは有楽町、池袋、押上、横浜、名古屋のコニカミノルタプラネタリウムで実施。立体音響システム「SOUND DOME」が導入された有楽町と押上では、臨場感溢れるサウンドが楽しめるという。
【写真】有楽町と押上は立体音響システムを導入！ プラネタリウムの詳細
■オリジナルグッズも販売予定
今回開催される「流れ星を探して feat．BUMP OF CHICKEN」は、流れ星を主役に、季節ごとの星空や流星群の見つけ方、そして流れ星が生まれる宇宙の仕組みをひもといていくプログラム。
また、ナレーションは人気声優の山下大輝が担当。一瞬で過ぎていく流れ星の輝きや、夜空に広がる風景が心に残る時間を描き出し、やさしい語りでゲストを物語の中へと導く。
さらに、本作の上映にあわせてBUMP OF CHICKENのオリジナルグッズも販売。詳細は後日発表される予定だ。
なお、本プログラムは有楽町、池袋、押上、横浜、名古屋のコニカミノルタプラネタリウムで実施。立体音響システム「SOUND DOME」が導入された有楽町と押上では、臨場感溢れるサウンドが楽しめるという。