えっ!? なでしこJ新監督会見で特大サプライズ！突然のアナウンス…「その経験と知見は日本サッカー界にとって大きな財産」
日本サッカー協会（JFA）が５月18日、狩野倫久氏のなでしこジャパン監督就任会見を実施した。その序盤、突然のアナウンスがなされた。
JFA会長の宮本恒靖氏、JFA女子委員長の今泉守正氏に続いて、狩野監督が挨拶をしている最中だった。49歳の新指揮官は「強い覚悟を持ってこの仕事を引き受けさせていただきました」と決意を示した後、「また、」と話題を変え、こう伝えたのだ。
「新たに内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチ、佐野智之キーパーコーチに就任していただき、岡本隆吾フィジカルコーチ、小杉光正アナリスト・テクニカル（スタッフ）には引き続きお願いをしております。皆さんの期待に応えて、女子サッカーの発展に繋がるよう、誠心誠意、全力を尽くして、覚悟を持って取り組んでいきます。皆さん、応援よろしくお願いします」
思いがけないビッグニュース。報道陣は途端に忙しくなくなり、パソコンのキーボードを叩く音は明らかに大きくなった。我が社が第一報をと、スピード合戦が繰り広げられた。
「それでは、コーチングスタッフについては、私から改めてご説明させていただきます」
各社が必死に記事を作成するなか、内田氏に関しては、今泉氏から次のような説明が加えられた。
「私たちが一番考えたことは『グローバル・トップスタンダードをしっかり伝えられる』ことです。内田篤人さんは日本代表としてワールドカップに２回出場して、アンダー世代でも出場しており、所属チームとしてもチャンピオンズリーグのベスト４に進出ということで、国内外のトップレベルで多くの実績を残されてきました。その経験と知見は日本サッカー界にとって大きな財産です。サムライブルーで活躍された方が、なでしこジャパンのコーチに就任されるのは初めてのこととなります」
その後、狩野監督が「私自身がどうしても、彼の世界の基準やアプローチ、指導者としてのポテンシャルというもので『本当に良い影響を与えてくれる』『世界一を獲るためには彼が必要だ』ということで、強く彼にお願いしました」と明かした。
現在38歳でメディアに引っ張りだこの内田氏は、2024年10月の韓国戦において、１試合限定でなでしこジャパンのコーチを担当した。当時、自身もコーチだった狩野監督は、共に仕事をするなかで、指導者としての素質を強く感じたようだ。
内田氏のコーチ就任は大々的に取り上げられ、大きな話題になっている。世界一奪還が懸かる来夏のワールドカップに向けて、結果とプレー内容でも確かなインパクトを期待したい。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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JFA会長の宮本恒靖氏、JFA女子委員長の今泉守正氏に続いて、狩野監督が挨拶をしている最中だった。49歳の新指揮官は「強い覚悟を持ってこの仕事を引き受けさせていただきました」と決意を示した後、「また、」と話題を変え、こう伝えたのだ。
思いがけないビッグニュース。報道陣は途端に忙しくなくなり、パソコンのキーボードを叩く音は明らかに大きくなった。我が社が第一報をと、スピード合戦が繰り広げられた。
「それでは、コーチングスタッフについては、私から改めてご説明させていただきます」
各社が必死に記事を作成するなか、内田氏に関しては、今泉氏から次のような説明が加えられた。
「私たちが一番考えたことは『グローバル・トップスタンダードをしっかり伝えられる』ことです。内田篤人さんは日本代表としてワールドカップに２回出場して、アンダー世代でも出場しており、所属チームとしてもチャンピオンズリーグのベスト４に進出ということで、国内外のトップレベルで多くの実績を残されてきました。その経験と知見は日本サッカー界にとって大きな財産です。サムライブルーで活躍された方が、なでしこジャパンのコーチに就任されるのは初めてのこととなります」
その後、狩野監督が「私自身がどうしても、彼の世界の基準やアプローチ、指導者としてのポテンシャルというもので『本当に良い影響を与えてくれる』『世界一を獲るためには彼が必要だ』ということで、強く彼にお願いしました」と明かした。
現在38歳でメディアに引っ張りだこの内田氏は、2024年10月の韓国戦において、１試合限定でなでしこジャパンのコーチを担当した。当時、自身もコーチだった狩野監督は、共に仕事をするなかで、指導者としての素質を強く感じたようだ。
内田氏のコーチ就任は大々的に取り上げられ、大きな話題になっている。世界一奪還が懸かる来夏のワールドカップに向けて、結果とプレー内容でも確かなインパクトを期待したい。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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