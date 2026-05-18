明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は17日、地域リーグラウンドのホーム最終戦で「ヴィッセル神戸」と対戦しました。

大迫や武藤ら、日本代表経験者を豊富にそろえる神戸との試合は、前回対戦のリベンジがかかる一戦です。

V・ファーレンは、7試合ぶりに先発起用されたマテウスがみせます。

前半21分、カウンターからドリブルで相手ゴール前まで運ぶと、クロスに合わせたのは、古巣対戦の山口蛍。

恩返し弾が、自身の今シーズン初ゴール。幸先よく先制に成功します。

しかしその後、神戸のサイド攻撃やセットプレーから立て続けに失点し、1点を追う展開となってしまいます。

迎えた前半終了間際。

マテウスのコーナーキックからエドゥアルド。

鮮やかなボレーシュートがネットを揺らし、試合を振り出しに戻して折り返します。

後半は一進一退の攻防となり、両チームともに追加点をあげられないまま、決着はPK戦へ。

神戸の1人目のキッカーは、武藤。

3試合ぶり出場の “守護神” 後藤が、素晴らしい反応で防ぐと、あわせて3本のPKストップとなる大活躍。

V・ファーレンが今シーズン初のPK戦勝利を収め、順位を「8位」に上げています。

（後藤 雅明選手）

「最後のホームゲームで、PKになったらどんな形でも勝利しようという思いで(試合に)入った。

最後のリーグ戦で勝って、一つでも上の順位にいけるように一緒に頑張りましょう」

次節は、地域リーグラウンド最終節。アウェーで「京都サンガFC」と対戦します。