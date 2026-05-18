世界の植物を展示しているのが2025年に誕生した安田女子大学の理工学部です。新入生を迎え、魅力的なプロジェクトに取り組む2年目の学部を訪ねました。



船をイメージしたスタイリッシュな建物は、安田女子大学の新2号館です。この春から、理工学部の授業や研究に使用しています。

生物科学科のガイダンス。新入生たちに真新しい校舎を案内するのは、2年生の先輩たちです。





■安田女子大学・生物科学科2年 新部 遥 さん「本当は亜熱帯とか暑い乾燥地域にいる植物なので、日本で見ることはあまりないかな。」世界中から集めた植物、約50種類が置かれています。この『多様性の森プロジェクト』には、学生たちも積極的に関わってきました。説明にも熱が入ります。■安田女子大学・生物科学科1年 小虎 沙代 さん「本当に世界中から来ているから、真剣に取り組んでいるのがわかって、すごいと思いました。」2025年4月、安田女子大学に日本の女子大としては、初となる理工学部が誕生しました。■プラントハンター 西畠 清順 さん「生物を触るということは、命を触るということ。生物を学ぶということは、そこを誇りに思ってほしい。」5月にスタートしたのが、生物科学科の学生を対象とした『多様性の森プロジェクト』。プラントハンター・西畠清順さんとコラボして、世界中の植物を新しい校舎に集め、育てていく計画です。自由参加のプロジェクトに、生物科学科1期生の約7割が手を挙げました。夏には、西畠さんが管理する大阪の拠点を訪ね、新校舎で育てる植物を自分たちで選びました。広島県が抱える課題。それは、5年連続で全国最多となっている転出超過です。なかでも多いのが、10代から20代の若年層です。安田女子大学では、そこに着目して理工学部を設立しました。■安田女子大学理工学部 松浦 達也 学部長「大学に進学して県外に出ていくと、大学卒業しても都市圏に就職して、（地元に）帰ってこないという問題が出てきます。地元で理工学を学んで、そのまま地域で活躍できるという選択肢を提供したわけです。」安田女子大学では去年の卒業生のうち、約3分の2は勤務地が県内でした。理工学部でも地元の企業と連携して、広島で働くイメージを描ける機会を設けていく方針です。2月、大学自慢の食堂でお好み焼きを頬張るプラントハンターの姿がありました。■プラントハンター 西畠 清順 さん「これ広島焼きじゃないの？これ何なん？」■大学生「お好み焼きです。」2号館の建物が、ほぼ完成。学生たちと一緒に選んだ植物の搬入が始まっていました。■プラントハンター 西畠 清順 さん「バオバブ選んだ班の人いる？どうやった？」■大学生「（選んだときと）あんまり変わらない。」■プラントハンター 西畠 清順 さん「夏になったら、もっさもさになるし、冬になったらはげはげになる。今、“枯れてるんちゃうかな”と思うけどこれは普通。」このプロジェクトは『植物を配置すれば完成』ではありません。生きている「植物」ならではの道筋が描かれています。■プラントハンター 西畠 清順 さん「おおげさに言うと命のバトン。1期生が選んだバオバブを2期生が水をやる。3期生が、せん定するかもしれない。そういう行為が一番の学びで教育だと思う。」■生物科学科1年（当時） 新部 遥 さん「自分で選ぶと愛着がわいてくるので、これからも成長できる様子を見ていけるのがうれしい。」4月。2年生になった学生たちは、それぞれの植物について、特徴や世話の方法などを新入生に説明しました。■大学生「年輪が一年ごとにできて、年を重ねれば重ねるほど大きくなっていくらしくて」「もし太くなったら代えたりするんですかね、鉢を。」「代えそうな気がする。」「すごい！」■生物科学科1年 下向井 由良 さん「見たことのない植物で、かわいらしくて幹も太くなっていって、一緒に育っていくと思うと嬉しい気持ちになりました」■生物科学科2年 緒方 玲音 さん「自分たちの選んだものが、大きく学校に関わっていくというのが、すごい責任感が最初あったんですけど、だんだんやることをこなしていくにつれて、達成感がすごくわいてきました。」生き物を愛する学生たちがつなぐ「命のバトン」。ともに成長して未来にどんな姿を見せてくれるのでしょうか。【2026年5月18日 放送】