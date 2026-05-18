【5月のムーンアクション】5月23日は上弦の月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■5月のムーンアクションは？

多くの花が咲く5月の満月のことを、ネイティブアメリカンはFlower Moon（花月）と呼んでいました。人間と動物、植物は同じエネルギーを持っているといわれています。元気がないときには部屋に花やグリーンを飾ることをオススメします。ペットと遊ぶのも賛成！ 天気のいい日には太陽の光を浴びにお散歩に出かけましょう。

雨に濡れた緑や雨上がりの緑もとてもキレイです。雨や露など水気を含むものは月に属しています。ムーンパワーがいっぱいです。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■5月21日〜30日

21日（月齢4.3）……家族を大切に。リクエストにはなるべく答えてあげて。

22日（月齢5.3）……笑顔を絶やさずにいることが成功の秘訣。鏡を見てチェック！

23日（月齢6.3・上弦）……約束は厳守すること。軽い気持ちでキャンセルはダメ。

24日（月齢7.3）……ボランティア活動に参加してみましょう。いい仲間ができそう。

25日（月齢8.3）……グリーンインテリアを部屋においてエネルギー補給を。生花も賛成。

26日（月齢9.3）……たまには携帯電話やパソコンをオフにして。頭の中を空っぽに。

27日（月齢10.3）……夢に懐かしい人が出てきたら連絡を取ってみて。実際に会うといい情報が。

28日（月齢11.3）……趣味やお稽古事を充実させるのにいい日。資格取得も賛成！

29日（月齢12.3）……男性の先輩や上司を見習うのが成功のカギ。素直になって。

30日（月齢13.3）……天体観測がラッキー。プラネタリウムでもいいですね。

31日（月齢14.3）……金運大吉◎。ほしいものは少々高くても手に入れて正解。

5月は祝日が多い月。こどもの日は知っていても、他は何の日だかわからない人も多いかも。4月29日は昭和の日、5月1日はお休みではありませんがメーデーです。

5月3日は憲法記念日、4日はみどりの日、5日はご存じ、端午の節句・こどもの日です。端午の節句には子孫繫栄を願って粽（ちまき）と柏餅を食べる習慣があります。また菖蒲湯に入ると一年健康で過ごせるのだとか。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。