高塚大夢＆尾崎匠海＆佐野雄大、大胆イメージチェンジに歓声 INIメンバーは“不正解連発”？
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、西洸人、藤牧京介、松田迅※田島将吾は腰痛のため欠席）が18日、都内で行われた8thシングル「PULSE」リリース記念イベント『PREMIUM AFTER PARTY Feel my PULSE』を開催。高塚、尾崎、佐野がイメージチェンジした姿を披露した。
【ライブ写真】一発で大成功！息を合わせて大繩を跳ぶINI
冒頭あいさつでは、高塚が「俺、何かが変わったんですけど、気づいてますか？」と質問。MINIは即答していたが、メンバーが「何だろう？」「胸元開けすぎ？」「アルマーニの下着をつけてる？」とボケを重ねた。
頬をふくらませた高塚は「もっとあるでしょう！髪色が変わりました！今日から皆さんと赤髪でお会いする形になるので、よろしくお願いします」と伝え、歓声が寄せられた。
さらに、黒髪に金メッシュを加えた尾崎は「髪、変えました！」と笑顔で自己申告。「メッシュみたいな感じで」と、360度回転して見せ、歓声を浴びた。
また、佐野も「ダウンパーマしました！」とアピールしていた。
イベントは、8thシングル「PULSE」収録曲「DUM」「OURS」のステージで開幕。「MINIの願いを叶えよう！リクエストパーティー」を行った後、同シングルタイトル曲「All 4 U」をパフォーマンスした。
冒頭あいさつでは、高塚が「俺、何かが変わったんですけど、気づいてますか？」と質問。MINIは即答していたが、メンバーが「何だろう？」「胸元開けすぎ？」「アルマーニの下着をつけてる？」とボケを重ねた。
頬をふくらませた高塚は「もっとあるでしょう！髪色が変わりました！今日から皆さんと赤髪でお会いする形になるので、よろしくお願いします」と伝え、歓声が寄せられた。
さらに、黒髪に金メッシュを加えた尾崎は「髪、変えました！」と笑顔で自己申告。「メッシュみたいな感じで」と、360度回転して見せ、歓声を浴びた。
また、佐野も「ダウンパーマしました！」とアピールしていた。
イベントは、8thシングル「PULSE」収録曲「DUM」「OURS」のステージで開幕。「MINIの願いを叶えよう！リクエストパーティー」を行った後、同シングルタイトル曲「All 4 U」をパフォーマンスした。