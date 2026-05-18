INI、メロいひと言連発「日めくりカレンダーみたい」 けが休養中・田島将吾にも甘い言葉
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、西洸人、藤牧京介、松田迅※田島将吾は腰痛のため欠席）が18日、都内で8thシングル「PULSE」リリース記念イベント『PREMIUM AFTER PARTY Feel my PULSE』を開催。メンバーのメロいひと言に歓声が上がった。
【ライブ写真】一発で大成功！息を合わせて大繩を跳ぶINI
イベントでは「殻をかぶったINIが見たい！」というリクエストに応えるため、MINIから寄せられたお悩み相談にメンバーが全力で肯定するメロいひと言を考える企画を行った。
冒頭に「きょうは王子様」と宣言していた後藤は、「夜勤で疲れてなかなか起きれないとき、朝すっきり起きれるようなメロいひと言」を伝えることに。「メロいって何？」と混乱状態だったが、「皆、ほっぺにチューしたら起きられる？」と甘い声で話し、歓声が上がった。
続いて、許は「自炊が続けられないMINIへのひと言」として、「大丈夫！俺が全部食べるから！」と顔を赤らめながら答え、メンバーからも「メロい！」「これは作りたくなる！」「メロい日めくりカレンダーみたい」と大絶賛を受けた。
さらに、「俺、一番メロくないぞ」と緊張気味の佐野は、MINIから「頑張れ！」と声援が寄せらる中、「カラーをしすぎて髪がごわごわなMINIへのひと言」を考えることに。気合十分で挑んだが、佐野は「俺が、頭、あ、あ、」と噛んでしまい、「もう1回いい？」と懇願。「俺が頭、洗ったろか？」とクールな表情を見せた。佐野らしいかわいらしい展開で場を和ませた。
最後に、腰痛で休養中の田島から「僕も悩みがあります。切実な悩みなんですが、コンピューターを使っていると、フリーズして絶望することがあるんです。どう対処しますか？メロいひと言がほしいです」と肉声で相談が寄せられた。「君を絶望から救いだせるのは、僕自身だよ」と実演したのち、許を指名。本日2回目となる許は「将吾、大丈夫！みんなそういうときあるから！コンピューターも直るし、あなたが戻ってくるまで俺たち全員待ってるからね！」と2打席連続ホームランとなった。
イベントは、8thシングル「PULSE」収録曲「DUM」「OURS」のステージで開幕。「MINIの願いを叶えよう！リクエストパーティー」を行った後、同シングルタイトル曲「All 4 U」をパフォーマンスした。
イベントでは「殻をかぶったINIが見たい！」というリクエストに応えるため、MINIから寄せられたお悩み相談にメンバーが全力で肯定するメロいひと言を考える企画を行った。
冒頭に「きょうは王子様」と宣言していた後藤は、「夜勤で疲れてなかなか起きれないとき、朝すっきり起きれるようなメロいひと言」を伝えることに。「メロいって何？」と混乱状態だったが、「皆、ほっぺにチューしたら起きられる？」と甘い声で話し、歓声が上がった。
続いて、許は「自炊が続けられないMINIへのひと言」として、「大丈夫！俺が全部食べるから！」と顔を赤らめながら答え、メンバーからも「メロい！」「これは作りたくなる！」「メロい日めくりカレンダーみたい」と大絶賛を受けた。
さらに、「俺、一番メロくないぞ」と緊張気味の佐野は、MINIから「頑張れ！」と声援が寄せらる中、「カラーをしすぎて髪がごわごわなMINIへのひと言」を考えることに。気合十分で挑んだが、佐野は「俺が、頭、あ、あ、」と噛んでしまい、「もう1回いい？」と懇願。「俺が頭、洗ったろか？」とクールな表情を見せた。佐野らしいかわいらしい展開で場を和ませた。
最後に、腰痛で休養中の田島から「僕も悩みがあります。切実な悩みなんですが、コンピューターを使っていると、フリーズして絶望することがあるんです。どう対処しますか？メロいひと言がほしいです」と肉声で相談が寄せられた。「君を絶望から救いだせるのは、僕自身だよ」と実演したのち、許を指名。本日2回目となる許は「将吾、大丈夫！みんなそういうときあるから！コンピューターも直るし、あなたが戻ってくるまで俺たち全員待ってるからね！」と2打席連続ホームランとなった。
イベントは、8thシングル「PULSE」収録曲「DUM」「OURS」のステージで開幕。「MINIの願いを叶えよう！リクエストパーティー」を行った後、同シングルタイトル曲「All 4 U」をパフォーマンスした。