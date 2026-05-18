「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗がディズニー＆ピクサーの人気アニメ映画シリーズの最新作「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の日本版吹き替え声優を務めることとなり、１８日に都内で発表イベントに登壇した。

かねて「トイ・ストーリー」フリークを公言してきた佐野は、今作で声優初挑戦。本国でのオーディションを経て大役を射止め「すごくうれしかった。オーディション自体最近あんまり受けてなくて、久しぶりで。声のオーディションは初めてだったのですが、会話するシーンがあったので夢のようでした。業界で一番好きな自信があると言ってきたので…」と喜びを爆発させた。

佐野が演じるのは、今作から登場する新キャラクターのハイテクおもちゃ、スマーティー・パンツ役。「仲間思いなところが似ている」と自らとの共通点を語りつつ「（アフレコ後に）声を聞いた後に、大ファンだっていうのもあって、だいぶ納得がいかなくて。全部録（と）り終わってからほぼ全部、８、９割は録り直しました」と思い入れを語った。

「トイ・ストーリーは義務教育だと思っている」と語る佐野は「自分の人生を変えてくれた作品」と作品への愛を力説。「僕のように、今から若い子たちが『トイ・ストーリー』を見ていろいろ感じるものもあると思うので、少しでも邪魔したくないな、というか、佐野勇斗が演じてるって思わせたくなくて。できるだけそこは意識して頑張りました」と作品の一部として力を尽くしたことを振り返っていた。