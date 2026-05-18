女優の中谷美紀が１８日、大阪・心斎橋で２１日に開店する「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープニングイベントに出演。「ディオール ジャパン アンバサダー」としてテイラードジャケットとウイングカラーシャツ、バミューダパンツ、サンダルのエレガントな姿で登壇し、報道陣のため息を誘った。

出演前には特設ステージ袖で女優・木南晴夏と遭遇。初対面だったようでお互いに「はじめまして」と頭を下げていた。その後、スタッフと会話。しばらくすると、待ち構えた報道陣とともに、袖から無人のステージをのぞき込んでいた。さらに数十秒後。ふと会場が“誰待ち”であるかを認識した様子で「あ、申し訳ございません」と照れ笑いを浮かべながら「（自分ではない）スターの方をお待ちかと…」とインタビュー位置に移動。照れた様子で「どうぞ、お手柔らかに」と話してトークをスタートさせた。まばゆいスター・オーラとかわいらしい勘違いのギャップ。報道陣をキュンキュンさせていた。

１７日夜に大阪・中之島公園を散策したところ、バラ園を見かけて立ち寄ったという。「何百種類のバラがあるんですね。天気がいいので全て満開。それはもう絢爛（けんらん）な夜のバラを拝見することができました」と大阪を満喫した様子。降壇時も「つい、雑談に興じておりました」とエレガントな笑みをたたえて退場。再び報道陣のため息を誘っていた。