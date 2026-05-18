東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【18日の気温】

18日は各地でことし最も暑くなりました。福岡市では30.9℃、久留米市では34.4℃などと、7月中旬から8月上旬並みの暑さとなりました。19日も厳しい暑さが続きそうです。



【天気図】

ここ一週間は高気圧に覆われて晴れて暑くなりましたが、その高気圧がこの先はしぼみ、西からは前線が近づく見通しです。今週すっきり晴れて暑くなるのは、19日が最後となりそうです。





【19日の天気】19日は朝からよく晴れて、日差しがたっぷりと届くでしょう。夜になると少し雲が出ますが、天気の崩れはなさそうです。【19日の気温】最高気温は19日も30℃以上となる所がほとんどで、久留米市は34℃と猛暑日に迫る暑さが続きそうです。引き続き暑さ対策は万全にしてお過ごしください。【雨の見通し】ただ、晴れて暑くなるのは19日までで、その先はくもりや雨の日が続く見通しです。また、雨の降り方もこれまでより強まる可能性があります。暑さの後は雨に注意が必要です。【週間予報】20日以降は天気がぐずつき、日差しが少なくなる見込みです。19日の晴れ間を有効に活用してください。最高気温は25℃前後と、20日以降は平年並みになる見込みです。