アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2026年5月16日、「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた補給船「Cargo Dragon（カーゴドラゴン、ドラゴン補給船）」は予定通りの軌道に投入され、ISS（国際宇宙ステーション）に到着したことを、SpaceXとNASA（アメリカ航空宇宙局）が公式サイトやSNSにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Dragon CRS-2 SpX-34）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月16日7時05分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Cargo Dragon C209

今回の「Dragon CRS-2 SpX-34」（CRS-34、ドラゴン補給船運用34号機）は、SpaceXのCargo Dragon補給船によるISSへの34回目の物資輸送ミッションです。Cargo Dragonには滞在中の宇宙飛行士のための補給品や科学研究用の物品など、合計2948kgの物資が搭載されています。

日本時間2026年5月16日7時05分にケープカナベラル宇宙軍基地から打ち上げられたCargo Dragon補給船は、発射およそ9分20秒後に軌道へ投入された後、日本時間2026年5月17日19時37分にISSの「Harmony（ハーモニー）」モジュール前方へドッキングすることに成功しました。ISSには2026年6月中旬まで滞在する予定だということです。

関連画像・映像

【▲ CRS-34のCargo Dragon（カーゴドラゴン）補給船を搭載して打ち上げられたSpaceXのFalcon 9ロケット（Credit: NASA+）】

【▲ CRS-34のCargo Dragon（カーゴドラゴン）補給船が到着した時点でISS（国際宇宙ステーション）に滞在中の宇宙船・補給船を示したCGイメージ（Credit: NASA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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