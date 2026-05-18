グラビアアイドルちとせよしの（26）が18日までに、インスタグラムを更新。鳥栖市を訪問したことを報告した。

ちとせは「鳥栖Day記録 ずっと気になってた新鳥栖道の駅でのご飯から始まり、アウトレットでお買い物して最後にたまたま見つけたおしゃれなカフェでまったり 庭園も内装も素敵すぎてママとまた絶対行きたいねってなったよー！」と鳥栖市訪問を報告し、その様子を写真でアップした。

ちとせはHカップバストの際立つ、タイトなシルエットのTシャツを着用。ジョッキを手に食事を楽しむ姿や、買い物を楽しむ姿を披露している。

⁡ 続けて「夜ははとこファミリーとBBQもしたの 充実すぎる1日でした〜」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「よしのさんメッチャめんこい」「どえらい身体しとる」「ま、じ、で、可愛すぎるんよ」とコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。