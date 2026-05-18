【5月18日の契約情報】CS進出クラブの指揮官やビッグマンがFAに…元日本代表ガードは契約満了

5月18日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。

チャンピオンシップで敗退した群馬クレインサンダーズは、ドイツ代表としても活躍するパワーフォワードのヨハネス・ティーマンと、B1初挑戦のシーズンを終えた佐藤誠人の2選手を、契約満了に伴い自由交渉選手リストに登録した。

シーホース三河は、ライアン・リッチマンヘッドコーチが退団することを発表。今シーズンは就任3年目にして最多となる43勝17敗を挙げたものの、CSではクォーターファイナルで敗退した。日本代表のアシスタントコーチも兼任する指揮官が、来シーズンどこで指揮を執るのか、その動向に注目が集まる。

また、広島ドラゴンフライズは、「Bリーグドラフト2026」で全体6位指名した松野遥弥とプロ契約に合意したことを発表した。桜丘高校から専修大学へ進学した松野は、ドラフト前から鹿児島レブナイズの特別指定選手として活動。B2リーグ戦16試合に出場し、1試合平均4.3得点、1.5リバウンド、0.8アシストをマークしていた。

来シーズンから新B2「Bワン」に参戦するファイティングイーグルス名古屋は、宇都宮陸、伊藤治輝、平松克樹との契約継続を発表。同じくBワンに参入する新潟アルビレックスBBは、今年4月に40歳の誕生日を迎えた元日本代表ガードの川村卓也ら、一挙6選手が契約満了となることを発表した。

この日発表されたBリーグ所属クラブの契約情報一覧は以下のとおり。

◆■5月18日に発表されたBリーグ契約情報

＜選手＞



松野遥弥（広島／新規契約）



三ツ井利也（越谷／契約継続）



宇都宮陸（FE名古屋／契約継続）



伊藤治輝（FE名古屋／契約継続）



平松克樹 （FE名古屋／契約継続）



坂本聖芽（大阪／契約継続）



青木保憲（大阪／契約継続）



田渡修人（福井／契約継続）



西野曜（福井／契約継続）



綱井勇介（徳島／契約継続）



佐脇考哉（三重／契約継続）



＝＝＝＝＝



ヨハネス・ティーマン（群馬／契約満了）



佐藤誠人（群馬／契約満了）



三森啓右（鹿児島／現役引退）



長尾光輝（新潟／契約満了）



川村卓也（新潟／契約満了）



茺高康明（新潟／契約満了）



樋口蒼生（新潟／契約満了）



ポーグ健（新潟／契約満了）



中村謙斗（新潟／契約満了）



レン・シューハン（東京U／契約満了）



大友隆太郎（東京U／契約満了）



ハイデン・コヴァル （東京U／契約満了）



リース・ヴァーグ （東京U／契約満了）



ジョーダン・フェイゾン （東京U／契約満了）

＜スタッフ＞



マティアス・カミノ・ロペス （鹿児島HC／ACから配置転換）



＝＝＝＝＝



ライアン・リッチマン（三河HC／退団）



スコット・ヤング（静岡AC／契約満了）





【動画】群馬からFAとなったティーマンのプレーハイライト映像