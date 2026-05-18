5月6日、鹿児島市でゴミ収集車から火が出る火事がありました。原因はスプレー缶だと見られています。一方でスプレー缶のゴミの出し方は自治体によって大きく異なるようです。



5月6日、集合住宅が立ち並ぶ鹿児島市明和の道路には消防隊員や作業員の姿が。



ゴミ収集車で発火事故が発生。別の軽トラックにゴミを積み替え、原因の確認作業が行われていました。発火事故は、金属類に混入していたスプレー缶にガスが残っていて、ガスに引火したことが原因と見られるといいます。カメラにもスプレー缶のようなものが収められていました。





こちらは中身が入ったスプレー缶をゴミ収集車に入れた実験映像です。押しつぶされると勢いよく炎が立ち上りました。鹿児島市ではスプレー缶は金属類ではなく、蛍光灯や乾電池などと同じ日に収集日が個別に設けられています。市は、中身のガスを完全に使い切ってから、透明のゴミ袋に入れて出すよう改めて呼び掛けています。一方、自治体によってスプレー缶のゴミの出し方は大きく異なります。それが、穴を開けて出すか否か。鹿児島市や指宿市などでは穴を開けずに出すよう呼びかけています。一方、鹿屋市や枕崎市など、穴を開けてから出すよう求めている自治体もあります。中でも南九州市は地域によって出し方に違いが。頴娃地域は穴を開けずに出す。知覧・川辺地域は穴を開けて出すことになっています。南九州市によりますと、ゴミを収集した後の処分先が異なるためだということです。いずれにしても、お住まいの自治体の出し方に則り、発火事故が起きないようにゴミを出すようにしてください。