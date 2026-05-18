老朽化のため今年3月に閉鎖された五島市の温泉施設が、デザイナーズホテルとして生まれ変わることになりました。

現在、地域住民が管理運営している五島市の「荒川温泉」。

地域住民の憩いの場として長年親しまれてきましたが、施設の老朽化などを理由に今春、運営を終了する予定でした。

しかし、存続を求める地域住民の要望を踏まえ、五島市出身で健康美容機器ブランドなどを手がける「MTG」社長の松下 剛さんらが運営を引き継ぐと発表しました。

改装費用など全額を負担し、支援するとしています。

（上村 孝幸 郷長）

「本当にもう感謝しております。長く後世に残してほしいですね」

（利用者）

「やっぱりうれしかったです。みんな(存続を)望んでました」

（利用者）

「(存続が決まって)うれしかったですね。私も40年ぐらい通っているからですね。引き続き(温泉に)入れて大変うれしい」

今後、施設を運営する企業として、新会社「荒川温泉」を設立した後、温泉宿坊型のデザイナーズホテル「HOTEL JIHONGAI(ジホンガイ)」としてリニューアルする予定です。

建物は2階建てで、開放感のある吹き抜けのエントランスや五島産の玄武岩を使った露天風呂にサウナ、夕日を望むテラスなどを整備します。

新ホテルは来年夏に日帰り入浴を再開し、再来年夏の全面開業を目指すとしていて、新たな観光拠点として大きな期待が集まっています。