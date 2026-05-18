5月19日（火）の近畿地方は、季節外れの高温がつづきます。日ざしを避けて、熱中症対策を心がけてください。

18日（月）は強い日ざしのもと豊岡で35.3℃まで上がり、5月の近畿としては初めての猛暑日となるなど、記録的な高温となりました。この高気圧は次第に東へ離れていくものの、まだ近畿地方を覆うため、日中は引き続き広く晴れるでしょう。前日ほどではなくとも、気温の高い状態が続きます。ただ、夜は次第に前線がのび、湿った空気が南から流れ込むでしょう。夜遅くは南の地域ほど、にわか雨の所がありそうです。

朝の最低気温は15～19℃くらいで、前日より高くなるでしょう。日中の最高気温は27～34℃くらいで、6月の後半から真夏並みの気温の高さという所が多い見込みです。一日の寒暖差、そして日中の暑さに気を付けてお過ごしください。

20日（水）からは、くもりや雨の天気の日が多く、梅雨の走りになりそうです。特に20日（水）と21日（木）は本降りの雨になる所が多い見込みです。火曜の日ざしは、この先貴重なものになりそうです。洗濯物や布団の外干しなどで活用するのがオススメです。