◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)

ドジャースの山本由伸投手がパドレスとの首位攻防戦第1ラウンドに先発します。

山本投手は今季ここまで8試合に登板し、3勝3敗、防御率3.60の成績。前回のジャイアンツ戦では、メジャー移籍後初となる1試合3被本塁打を浴び、6回1/3を投げ5失点で黒星。大谷翔平選手の7号ソロなどで援護をもらうも逆転負けとなりました。それから中5日での登板です。

ドジャースは日本時間10日のブレーブス戦から4連敗を喫しましたが、14日のジャイアンツ戦では大谷翔平選手が7回無失点8奪三振の快投で連敗ストップ。そこから現在5連勝中です。前日は佐々木朗希投手が7回1失点の好投で勝ち投手。日本人トリオの2人が奮闘みせた流れに乗れるのでしょうか。

相手は同地区ライバルのパドレス。先発はマイケル・キング投手が予定されています。2024年シーズンには13勝を挙げた30歳右腕は、今季開幕から先発ローテーションを守り、9戦で3勝2敗、防御率2.63の成績。前回登板の14に日ブリュワーズ戦は、6回途中1失点も勝敗つかず、自身4戦連続で白星はありません。

首位ドジャースと2位パドレスは0.5ゲーム差。今季初の直接対決です。