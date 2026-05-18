休養日となった17日に球団公式Xが公開

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が出演した映像が話題だ。休養日だった17日（日本時間18日）に球団公式Xが公開。カナダ、日本の両国のファンを虜にしている。

4-1で勝利した敵地タイガース戦。岡本は休養日のため欠場したが、思わず笑ってしまうような動画に登場した。

突然、カメラ越しにドアップで映った岡本。黙々と食べていたのはメキシコ発祥の伝統食ケサディーヤのようだ。着用した青いTシャツには「KAZUMA OKAMOTO」の文字が躍り、自身の姿もプリント。まるでCM映像のようで、最後はカメラ目線で「ナイスTシャツ」と言って微笑んだ。

ブルージェイズ公式Xは「FASHION STATEMENT かっこいいTシャツ！」「このカズマ・オカモトのTシャツを7月20日に手に入れよう！」と綴って実際の映像を公開。7月20日のレイズ戦で配布されるアイテムの告知だった。

地元カナダのファンからは「このTシャツ今すぐ欲しい」「かなりおしゃれで存在感あるね」などと反響が集まったほか、日本ファンも様々なコメントを書き込んだ。

「朝から癒されるわぁ」

「かわいいいいいwww」

「自然に頬が緩む…」

「めっちゃチームの広報担当してる」

「ほんとに海を渡っても可愛くて愛されてるのね」

「お昼食べながら最後吹きそうになっちゃったw」

「またなんかさせられとる（笑）」

岡本はメジャー1年目の今季、長打力を発揮し、ここまで10本塁打をマークしている。



（THE ANSWER編集部）