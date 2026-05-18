昨年１２月に病気で手術したことを告白した歌手の華原朋美（５１）が最新ショットをアップした。

１５日に放送されたＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」に登場し、華麗な歌声を響かせた華原。

１８日に自身のインスタグラムを更新し「ハマダ歌謡祭 とっても楽しかったです 息子もＴＢＳを走りまくり 久しぶりにメイジェイちゃんと会えたのは凄く嬉しかったなぁ 数年振りに会えたけれどお互いお母さんになってて」と歌手・Ｍａｙ Ｊ．との２ショットや息子を抱く姿を掲載。

「浜田さんにも久しぶりにお会い出来て一緒に歌えたのは凄く楽しい思い出になりました スタッフの皆様も本当に優しく接してくださってありがとうございました」と感謝を伝えた。

華原は１日に、８月３０日から全国ツアー「♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃ ｓｏｎｇｓ♡」を行うことを発表。また「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり１２月の仕事を終えて入院して４時間以上にも及ぶ手術を受けました」と公表した。

元気な姿にネット上では「ともちゃんをＴＶで見れるの本当に嬉しい！」「華原朋美さん？わからなかった」「元気そうに歌ってて良かった」「キー変えずにまだ歌えるんだ すごいな！」「心配になるが、歌声は衰えていない」「めっちゃ綺麗」「歌めっちゃ上手い」「めっちゃ太ってめっちゃ痩（や）せたのよね？今くらいが丁度いいよね」などの声が上がっていた。