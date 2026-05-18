ラグビー・ＮＴＴリーグワンでレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の埼玉は１８日、熊谷市内のグラウンドで練習を行った。９日に最終節を終え、３１日のプレーオフ（ＰＯ）準決勝に向けてチームは再始動。フッカー坂手淳史主将が取材に応じ「１週間、特に試合はないけど、準決勝に向けての準備というところで、自分たちのやることをおさらいする１週間。うまくコンディションが出来れば」と、語った。

４季ぶりの優勝を目指す埼玉は今季、ＲＳを１６勝２敗。最終節、ＢＬ東京戦は４５―０で締め、１週間の休暇を経て再び動き出した。「この１週間は、普通に過ごしても意識して過ごしても、同じように時間は過ぎる。いい１週間にするためには、全員の意識をもう一回（チームの）スタンダードに上げられるように。全員が繋がって、いい練習をしようと伝えた」と坂手主将。この日は気温３２度と強い日差しの中、午後２時から２時間超の練習。リラックスした雰囲気ながらも、連携の確認などに汗を流した。

ラグビー界きっての好角家でもある坂手。休暇中は、大相撲夏場所の観戦に、両国国技館を訪れた。西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）とは、２０１９年にテレビ収録で共演したなど親交がある。炎鵬を頸部（けいぶ）椎間板ヘルニアから復帰をサポートした佐藤義人トレーナーの「サトトレ」仲間でもあり、特に応援に熱が入る１人だ。３月の春場所前にも「サトトレ」の時間が重なり、挨拶を交わしたという。「刺激になります。僕も６日目に行かせてもらって、色んな力士がいる中で土俵入りで炎鵬関の名前が呼ばれると、すごく盛り上がっていた」と坂手。「大変だった時も知っているので。また土俵に立つだけでもすごいけど、そこから勝ち上がっている」と感嘆。炎鵬は９日目のこの日、７勝目を挙げた。坂手は「早く、勝ち越して欲しいですね」と、エールを送った。

この週末は準々決勝が行われ、準決勝から戦う埼玉は実戦から１週間空く。ＰＯは、東京ベイ―ＢＬ東京による勝者を待ち受ける。昨季は４位と、雪辱を誓う今季。坂手は「自分たちの、ちょっとしたスタンダードを上げたい。自分たちにとって小さい、大切なものが積み上がっていくことがこのチームの強さだと思っているので。細かなコンビネーション、個々の意識を上げていけたら」と、凡事徹底の意識を説いた。