明治安田J2・J3百年構想リーグも残すは1試合に

明治安田J2・J3百年構想リーグは5月17日に第17節の12試合が各地で行われた。

すでにWEST-Bの1位通過を決めているテゲバジャーロ宮崎が驚異の15勝目を挙げ、勝ち点を46に伸ばした。

アウェーで大分トリニータに2-1で競り勝った宮崎。前半31分に眞鍋旭輝（ひかる）が先制点を奪い、後半20分に追いつかれるも、同33分に土信田悠生の勝ち越しゴールで隣県の“九州ダービー”を制した。

宮崎はこれで3連勝。ここまで17試合を消化した今季は90分負けが1試合、PK負けが1試合ある以外の15試合はすべて90分での勝利となり、同一チームに2連勝した“シーズンダブル”も7試合。勝ち点46は2位サガン鳥栖に15点もの差をつけての独走となっている。

地域リーグ最終ラウンドとなる5月24日の第18節は、今季唯一の「90分負け」を喫した“因縁”のレイラック滋賀をホームで迎え撃つ。全チームからの勝利、という形ででプレーオフラウンドに弾みをつけられるか。

宮崎の快進撃にSNSでも「今季、J2に疎すぎて、宮崎がスゲー強いのを今知ったんだけど」「テゲバジャーロ宮崎強すぎんか？ 地元のチームが活躍してくれるとアガるわ〜」といった声以外に、「テゲバジャーロ宮崎に90分で勝ったのが、まさかのJリーグ初昇格のレイラック滋賀なの胸熱 最終節も滋賀戦やから、本当に唯一黒星つけやがった」「レイラック関西ダービーからの東を迎えてHATOスタ開催ワンチャンあるんじゃね？」といった“因縁”を感じるコメントも上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）