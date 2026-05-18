新キャラクター「スマーティー・パンツ」役にM!LK佐野勇斗が決定！ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』

ウォルト・ディズニー・ジャパンはディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』の全国公開に先駆け、声優発表イベントを2026年5月18日(月)に中池袋公園で開催しました。

このイベントでは、最新作から新たに登場するハイテクおもちゃ「スマーティー・パンツ」の日本版声優が発表されています。

大の「トイ・ストーリー」ファンである佐野勇斗がサプライズで登場し、会場を沸かせました。

ウォルト・ディズニー・ジャパン映画『トイ・ストーリー５』

公開日：2026年7月3日(金)

監督：アンドリュー・スタントン

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

声の出演：唐沢寿明(ウッディ)、所ジョージ(バズ)、日下由美(ジェシー)、竜星涼(フォーキー) ほか

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいました。

想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していました。

ある日タブレット＜リリー・パッド＞が現れたことで日常が一変します。

他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていくという危機を感じるジェシー。

SOSを受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってきます。

久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、”デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かいます。

スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる”本当の役割”とは何か。

「トイ・ストーリー」が描いてきた、おもちゃと人間の絆がたどり着いた究極の答えが明かされます。

ピクサーには、過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らないという信念があります。

彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語です。

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作と言えます。

新キャラクター「スマーティー・パンツ」役に佐野勇斗が決定

最新作で重要な役割を果たす新キャラクター「スマーティー・パンツ」の日本版声優に、佐野勇斗が決定したことがサプライズ解禁されました。

スマーティー・パンツは毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のデジタルおもちゃです。

持ち主に忘れられ長い間“眠り”についていましたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出します。

この作品から新たに登場するキャラクターだけに、本編でどんな活躍をするのか注目が集まります。

佐野勇斗さんは、若い世代を中心に絶大な人気を誇るボーカルダンスユニット「M!LK」のメンバー。

映画やドラマなど、その確かな演技力で幅広く活躍の場を広げています。

かねてから「トイ・ストーリー」シリーズの大ファンであることを公言し、今回、US本社のオーディションを経て、念願かなっての大抜擢となります。

中池袋公園で開催！声優発表イベント

イベント当日の会場には、ステージ上に大きな配送箱が登場しました。

箱の中から声が聞こえ、開封されると中から佐野勇斗さんが飛び出すというサプライズ演出で会場は熱狂に包まれます。

ファンがピンク色の服を着て集結しており、作品への愛と期待が高まる空間となりました。

佐野勇斗インタビュー

佐野勇斗さんは、以下のように語ってくださいました。

皆さん、こんばんは。

俳優、そしてM!LKの佐野勇斗です。

今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。

ちょっと1つ言いたいんですけど、なんでこんなにピンクの服を着た人がいっぱいいるんでしょうか。

僕という事はまだ伝えてないはずなのに。

たまたまピンク着てるってことですか。

US本社のオーディションを経て声優に決定した時の気持ちについては、以下のように語ってくださいました。

本当にすごく嬉しかったですし、オーディションが結構久しぶりだったんですよ。

最近あんま受けてなくて。

なので、声のオーディションっていうのも多分初めてでしたし。

普段とは違った感じで。

オーディションの時もジェシーと会話をするシーンとかがあったんですよ。

夢のようでしたね、昔から見てきてたので。

やっぱりトイ・ストーリーは僕の中で一番好きな自信があるとよく言ってきたので。

夢のような気分でしたね。

念願叶ってというところなんですけれども。

自身が担当するキャラクター「スマーティー・パンツ」との共通点については、以下のように語ってくださいました。

スマーティー・パンツは、ちょっと特殊なキャラクターというか。

ただすごい、ずっと古く、親というか子供に忘れられていた、しまわれていたおもちゃなんですけど。

そっからジェシーとかの世界に飛び出していくのか、どうなるのかっていう。

ちょっと愛嬌のある役柄ではありますね。

ちょっと一昔前のインスタライブでもちょっと特別な、毒舌な野郎だとか言われてたので。

そこもちょっと似てるなと思いましたし。

自分で言うのもあれなんですけど、結構仲間思いなキャラクターなんで、そこは似てるんじゃないかなとは思いますね。

「おもちゃVSデジタル」というテーマに対する期待ポイントについては、以下のように語ってくださいました。

本当に今おっしゃってくださったように、こんなタブレットとか、そういったものが子供たちはよく触ってるイメージがあるのですごい小っちゃい子供たちから。

そこと、僕が昔から見てきたトイ・ストーリーのおもちゃたちがどう共存していくのかだったりとか。

ちょっと現代に、現代ななんかすごいテーマに沿った内容になってるので、そこもなんか時代だなとも思いますし、なんかいつものトイ・ストーリーとは少し違った楽しみ方もできますし。

昔からトイ・ストーリー大好きな人は結構激アツ展開とかもあるというか。

めちゃくちゃワクワクするような内容になってると思います。

もしおもちゃになったらどこで何をしたいかについては、以下のように語ってくださいました。

どこで何をしたいか。

例えばトイ・ストーリーの中だと部屋の中もベッドの下とか。

色々あると思います。

僕は歩くのがあんま好きじゃないんですよ。

疲れちゃうので。

なのでもし自分がその動いてるおもちゃ側になったとしたら。

誰かの鞄に入れてもらったりとかしてね。

通勤時間を減らすだったり。

歩かない生活を送りたい。

最後にファンへのメッセージを、以下のように語ってくださいました。

本当にあのトイ・ストーリーは多分ここにいるピンクを着てる方々は知ってると思うんですけど、昔から本当昔から言ってきて。

トイ・ストーリーの仕事やりたいっていうのは昔から言ってて、まさか今日こうやって後ろにトイ・ストーリー背負ってこうやってお話しできる日が来るなんて夢にも思ってなかったです。

すごく本当にすごく嬉しく思っております。

これからもちょっとトイ・ストーリー５めちゃくちゃ盛り上げていきたいと思いますのでぜひ皆さんもたくさん見て盛り上げていただけると幸いでございます。

今日はありがとうございました。

フォトスポット展示

イベントの舞台で使用された配送箱と「スマーティー・パンツ」のアクリルスタンドが、パークプラザ前にて展示されます。

展示期間は2026年5月22日(金)までとなっています。

デジタルという史上最大の脅威に立ち向かう、おもちゃたちの新たな冒険。

ウォルト・ディズニー・ジャパン映画『トイ・ストーリー５』新声優発表イベントレポートの紹介でした。

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