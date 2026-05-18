【5・19発売】セブン‐イレブン冷凍麺新作 本格的な「横浜家系ラーメン」登場…税抜298円
セブン‐イレブン・ジャパンは、レンジ調理で手軽に食べられる冷凍麺『セブンプレミアム 横浜家系ラーメン』を、5月19日より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』
『セブンプレミアム 横浜家系ラーメン』は、濃厚豚骨をベースにキレのある醤油スープを合わせた本格派の一杯。横浜家系ラーメンの特長でもあるトッピングのチャーシュー、ほうれん草、海苔（別添）が、おいしさと満足感を両立させる。
麺は、家系ラーメンの特長である「短めでコシの強い中太麺」を採用。しっかり噛み応えのある食感に加え、スープがほどよく絡むよう質感にもこだわった。
作り方は麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐだけ。手間をかけずに食べたい、そんなわがままをかなえてくれる一品となる。
■セブンプレミアム 横浜家系ラーメン
価格：298円（税込321.84円）
発売日：5月19日（火）〜順次
販売エリア：全国
担当者コメント
『セブンプレミアム 横浜家系ラーメン』は本格的な一杯を、もっと身近に、もっと手軽に楽しんでいただきたいという想いで開発しました。濃厚なスープのコクと醤油のキレ、そしてトッピングにもこだわり、冷凍麺ならではの手軽さと満足感の両立を追求しました。ランチや夜食など時間を選ばず、心ゆくまで味わっていただければうれしいです。
【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』
『セブンプレミアム 横浜家系ラーメン』は、濃厚豚骨をベースにキレのある醤油スープを合わせた本格派の一杯。横浜家系ラーメンの特長でもあるトッピングのチャーシュー、ほうれん草、海苔（別添）が、おいしさと満足感を両立させる。
作り方は麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐだけ。手間をかけずに食べたい、そんなわがままをかなえてくれる一品となる。
■セブンプレミアム 横浜家系ラーメン
価格：298円（税込321.84円）
発売日：5月19日（火）〜順次
販売エリア：全国
担当者コメント
『セブンプレミアム 横浜家系ラーメン』は本格的な一杯を、もっと身近に、もっと手軽に楽しんでいただきたいという想いで開発しました。濃厚なスープのコクと醤油のキレ、そしてトッピングにもこだわり、冷凍麺ならではの手軽さと満足感の両立を追求しました。ランチや夜食など時間を選ばず、心ゆくまで味わっていただければうれしいです。