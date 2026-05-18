不動産業などを手がける会社が新潟市中心部の活性化を目指し、新たな宿泊施設をオープンさせます。



新潟市の廣瀬グループが手がける『TOVILLA STAY 新潟本町』。6つの客室はすべてメゾネットタイプで、プライベートサウナが設置されている部屋もあります。観光客のほか、企業の研修など団体での利用を見込んでいて、1棟貸しのプランもあります。



■ヒロセホテルズ&リゾーツ 髙山将史さん

「古町が盛り上がっていないと見られがちなので、ここに泊まるのにプラスして古町一帯を周遊して観光地や食を楽しんでほしい。」



宿泊は素泊まりのみで食事の提供はありません。宿泊客が近くの飲食店を利用することで、地域全体の活性化を目指します。



グランドオープンは5月30日の予定で宿泊料金は2万2000円～、公式サイトなどで予約を受け付けています。