長引く物価高が鹿児島が誇る温泉文化にも影響です。公衆浴場の組合が入浴料の値上げに向けた話し合いを行い現在の上限460円から500円に改定するよう県に要望することが決まりました。



18日午前、鹿児島市内のホテルに公衆浴場の経営者らが集まりました。県公衆浴場業生活衛生同業組合の総会が開かれ入浴料の値上げに向けた話し合いが行われました。



（県公衆浴場業生活衛生同業組合・福丸 敬朗理事長）

「中東関係、いろんな問題がありまして、ガソリンの値上げだとか物価がだんだん上がってきて、中には、石鹸、シャンプー。そういう部分も上がってきている」





県内には242の一般公衆浴場があり入浴料の上限が決められていますが、長引く物価高に加えて不安定な中東情勢で燃料費が高騰し経営状態を圧迫しています。全国で入浴料を改定する動きが広がる中、九州でも引き上げる所が増えています。福岡は去年4月、70円値上げして550円に。熊本は今年2月、100円引き上げ550円に。さらに、宮崎もこの春、18年ぶりに改定し100円引き上げました。組合は総会に先立ち、アンケートを行った所、約8割の公衆浴場が値上げに賛成し、多くの事業者が500円への引き上げを希望したということです。18日の総会では、引き上げについて満場一致し、大人は、現在の460円から500円に値上げ、小学生は150円から200円に、小学生未満は80円から100円に値上げする方向で意見がまとまりました。（県公衆浴場業生活衛生同業組合・福丸 敬朗理事長）「食料品がすごく上がってきてますよね。今最近、今度はビニールまで上がってきて我々が使うシャンプーとか石鹸とか仕入れも値上がってきている。みんな全部利益を少なくして皆様方に提供している状況ですので」組合は、来週までに入浴料の改定について県に要望書を提出。県は、経営の実態調査などを行います。有識者らで作る審議会に諮り、塩田知事が指定し入浴料は改定されます。入浴料が改定されれば、2023年に40円値上げされ460円になった時以来、3年ぶりです。入浴料は、最終的に審議会で判断されますが都道府県によっては、サウナは、別料金を取る所もあります。古き良き文化を守るには、私たち利用者の理解が欠かせません。