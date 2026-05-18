今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ミニ財布」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（宝島社）の「ミニ財布」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』の「ミニ財布」が見逃せない！


宝島社から5月20日に発売される『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（税込3498円）。付録として、「ミニ財布」が付いてきます。

ブランドを象徴する高級感のあるデザイン


シボ感のある上質な合皮素材に、ブランドのアイコンである三角プレートが配された高級感あふれるデザインです。ゴールドのプレートやファスナーがアクセントになり、付録とは思えない上品な仕上がりになっています。人気カラーのトープ（TAUPE）は、大人の女性が持ちやすい落ち着いた色味で、サブ財布やフラグメントケースとしても活躍します。

使いやすさを追求した機能的な内装


中身がひと目でわかるL字ファスナー仕様で、マチがたっぷりあるためガバッと大きく開きます。ATAOらしい「ファスナーレスのコインポケット」を採用しており、小銭の出し入れが非常にスムーズなのが特徴です。さらに、数ミリ単位で調整されたカードポケットや1万円札がぴったり入るサイズ感など、コンパクトながら長財布のような収納力を備えています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)