【付録】ATAOの「ミニ財布」が付いてくる！ 『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』が5月20日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（宝島社）の「ミニ財布」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月20日に発売される『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（税込3498円）。付録として、「ミニ財布」が付いてきます。
シボ感のある上質な合皮素材に、ブランドのアイコンである三角プレートが配された高級感あふれるデザインです。ゴールドのプレートやファスナーがアクセントになり、付録とは思えない上品な仕上がりになっています。人気カラーのトープ（TAUPE）は、大人の女性が持ちやすい落ち着いた色味で、サブ財布やフラグメントケースとしても活躍します。
中身がひと目でわかるL字ファスナー仕様で、マチがたっぷりあるためガバッと大きく開きます。ATAOらしい「ファスナーレスのコインポケット」を採用しており、小銭の出し入れが非常にスムーズなのが特徴です。さらに、数ミリ単位で調整されたカードポケットや1万円札がぴったり入るサイズ感など、コンパクトながら長財布のような収納力を備えています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』の「ミニ財布」が見逃せない！
宝島社から5月20日に発売される『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（税込3498円）。付録として、「ミニ財布」が付いてきます。
ブランドを象徴する高級感のあるデザイン
シボ感のある上質な合皮素材に、ブランドのアイコンである三角プレートが配された高級感あふれるデザインです。ゴールドのプレートやファスナーがアクセントになり、付録とは思えない上品な仕上がりになっています。人気カラーのトープ（TAUPE）は、大人の女性が持ちやすい落ち着いた色味で、サブ財布やフラグメントケースとしても活躍します。
使いやすさを追求した機能的な内装
中身がひと目でわかるL字ファスナー仕様で、マチがたっぷりあるためガバッと大きく開きます。ATAOらしい「ファスナーレスのコインポケット」を採用しており、小銭の出し入れが非常にスムーズなのが特徴です。さらに、数ミリ単位で調整されたカードポケットや1万円札がぴったり入るサイズ感など、コンパクトながら長財布のような収納力を備えています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)