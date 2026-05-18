お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が、17日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（日曜深夜2時20分）に出演。恋愛コンサルタント神風マリアさん（47）と口げんかを繰り広げた。

番組企画の口げんか王決定戦で、口げんかの強い芸人が挑戦者と口げんかを行い、ネプチューンの名倉潤らが審査し勝者を決めた。

神風さんは「女にとって男なんてATMってことに気づいてないのバカじゃないの？」と主張。ナダルは「お金必要ないから男遊びしたいとか、イケメンと遊びたいとかそういう方結構いらっしゃいますよ。それが全て当てはまらない、男は全部ATMバカじゃないの？って、その考え方が短絡的で『バカじゃないの？』って言っちゃいそうになる」と伝えた。

すると神風さんは「頭が悪いとかじゃなくて、ボク（ナダル）の基本的な頭がちょっと低いのよ。分かる？ かみ合わへんねん」と攻撃。ナダルは「僕一応、近畿大学農学部水産学科。クロマグロの完全養殖に完全成功してますんで。別にそんなこと言われましても」と早口で反論した。

しかし神風さんは「おもしろくない」と言い、ナダルは「おもしろくないとかじゃないと思いますけどね、別に。ATMかどうかの判断をしてるだけで、頭弱いよ言われたから言い返してるだけです」と話した。

全部で三つのテーマでバトルを繰り広げ、別室で見ていた名倉は「僕らもマリアさんの言ってること一個も入ってこない。だたSがしゃべって、Mが喜んでるように見えた」とし、「口ゲンカはマリアさんの勝ちです」と伝えた。