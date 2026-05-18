M!LK佐野勇斗「トイ・ストーリー５」新キャラ日本版声優に決定 池袋降臨でサプライズ解禁
【モデルプレス＝2026/05/18】佐野勇斗（M!LK）が、映画『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に登場する新キャラクター“スマーティー・パンツ”の日本版声優に決定。5月18日、東京・中池袋公園で行われた声優発表イベントにて、サプライズ解禁された。
【写真】人気アイドルが声優務める「トイ・ストーリー」新キャラ
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描くディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズ。この日、ステージ中央に設置された巨大な配送ボックスから、スマーティー・パンツの声が響き渡る演出が。会場が期待感で満ちあふれる中、次の瞬間、ボックスの中から同キャラクターの日本語版声優を務める佐野が姿を現し、集まった観客からは大きな歓声と悲鳴が沸き起こった。満面の笑みでステージに立った佐野は、客席を見渡しながら大きく手を振り、ファンからの割れんばかりの拍手に応えていた。
最新作で重要な役割を果たす新キャラクター・スマーティー・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のデジタルおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すというキャラクター。佐野は、かねてから「トイ・ストーリー」シリーズの大ファンであることを公言しており、US本社のオーディションを経て、念願かなっての抜擢となった。
おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいた。想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していたが、ある日タブレット＜リリー・パッド＞が現れたことで日常が一変する。
「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…危機を感じたジェシーのSOSを受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってくる。久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、”デジタル“という史上最大の脅威へと立ち向かうのだが…。スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる”本当の役割“とは。「トイ・ストーリー」が描いてきた、おもちゃと人間の絆―たどり着いた究極の答えが明かされる。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗「トイ・ストーリー５」新キャラの日本版声優に決定
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描くディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズ。この日、ステージ中央に設置された巨大な配送ボックスから、スマーティー・パンツの声が響き渡る演出が。会場が期待感で満ちあふれる中、次の瞬間、ボックスの中から同キャラクターの日本語版声優を務める佐野が姿を現し、集まった観客からは大きな歓声と悲鳴が沸き起こった。満面の笑みでステージに立った佐野は、客席を見渡しながら大きく手を振り、ファンからの割れんばかりの拍手に応えていた。
◆「トイ・ストーリー５」
おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいた。想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していたが、ある日タブレット＜リリー・パッド＞が現れたことで日常が一変する。
「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…危機を感じたジェシーのSOSを受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってくる。久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、”デジタル“という史上最大の脅威へと立ち向かうのだが…。スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる”本当の役割“とは。「トイ・ストーリー」が描いてきた、おもちゃと人間の絆―たどり着いた究極の答えが明かされる。（modelpress編集部）
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