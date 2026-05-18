唐沢寿明、夫婦で温泉に誘ったSixTONESメンバーの行動暴露 「うちの奥さんのほっぺにチューした」
【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の唐沢寿明が、17日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。SixTONESメンバーとのプライベートでの交流を明かした。
【写真】60代俳優夫婦と温泉に行ったSTARTOアイドル
番組冒頭、田中樹が「唐沢さんが、きょも（京本大我）と交流がある」と切り出すと、唐沢は「うちら夫婦で温泉に行った時に、お父さん（京本政樹）と彼を誘ったの」と、京本が幼かった頃に温泉に誘った過去を明かした。
このエピソードに対し、京本は「まだ3歳だった。正直、僕あの時物心ついてましたよね？」と、唐沢に自身の記憶を確認するという天然な質問を繰り出し、スタジオは笑いに包まれた。
さらに唐沢が、当時の京本について「うちの奥さんのほっぺにチューした」と暴露すると、周囲からは驚きの声が。唐沢の妻・山口智子への行動を明かされた京本は、「やったー！」とガッツポーズを決め、画面には「おませなたいがくん（3）」とテロップが表示されるなど、スタジオは盛り上がった。（modelpress編集部）
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【写真】60代俳優夫婦と温泉に行ったSTARTOアイドル
◆唐沢寿明、夫婦で温泉に誘ったSixTONESメンバー
番組冒頭、田中樹が「唐沢さんが、きょも（京本大我）と交流がある」と切り出すと、唐沢は「うちら夫婦で温泉に行った時に、お父さん（京本政樹）と彼を誘ったの」と、京本が幼かった頃に温泉に誘った過去を明かした。
◆京本大我、昔の自身の行動にガッツポーズ
さらに唐沢が、当時の京本について「うちの奥さんのほっぺにチューした」と暴露すると、周囲からは驚きの声が。唐沢の妻・山口智子への行動を明かされた京本は、「やったー！」とガッツポーズを決め、画面には「おませなたいがくん（3）」とテロップが表示されるなど、スタジオは盛り上がった。（modelpress編集部）
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