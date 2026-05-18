楽天・荘司康誠投手（２５）が１９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に先発する。１８日は仙台市内の本拠で調整。「前回もそんなに悪い感覚ではなかったので、特に変えることはなく、疲労感もだいぶ抜けた。今まで通り変わらずに調整してきました」と言葉に力を込めた。

初の開幕投手を務めた今季は７試合に先発して４勝３敗、防御率２・９３。日本ハム戦で５勝目を挙げればリーグトップタイだ。５３奪三振は現在リーグ１位。“２冠”に浮上する可能性も十分にある。

１５０キロを超える直球にスプリットやカットボールを交えながらイニングを上回るペースで三振を奪っている。「要因はあんまり分かんないですけど、自分の状態が良ければ三振が増えるというのはある。バッターを選ばずに狙った時に三振を取れたりというのはあるので、そこはすごく手応えを感じてます。全球種バランスよく、強く投げれてるのが一番かな」とうなずいた。

開幕から先発ローテの柱として奮闘。同戦が交流戦前最後の先発登板となる。「勝って交流戦に入りたい」と意気込んだ。