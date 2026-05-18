

前回のプランコンテストの様子（最終審査）提供：丸亀市市民交流活動センター

四国のにぎわい作りや郷土愛の醸成を目的に活動する「四国家サポーターズクラブ」が、「高校生プランコンテスト」を開催すると発表しました。

高校生にまちづくりへの参画を通じて丸亀のことをもっと知ってもらおうと、2025年度に引き続いて開催します。

今回は、「丸亀のミライの為にジブンタチができること」を応募テーマに、より多くの人が丸亀を訪れるきっかけになるようなイベント・企画の案など、地域の課題を解決する新しい視点やアイデアを募集します。最優秀賞プランは2026年度中に実施されます。

丸亀市内の学校に通う高校生（学年問わず）が参加でき、5～6グループ（1グループあたり2人以上）募集します。

6月1日から7月19日までの間に、高校で配られた申込書を「丸亀市市民交流活動センター マルタス」にメールかFAXで送ることで参加できます。マルタスの公式ホームページからも申込書をダウンロードできます。

また、6月13日に説明会とワークショップが、9月20日に最終審査と表彰式が「丸亀市市民交流活動センター マルタス」でそれぞれ開催されます。