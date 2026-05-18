◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１８日、栗東トレセン

大舞台でも豪脚を繰り出す。ダートから芝に転向後、２連勝中のジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は全休日の月曜、馬房で終始リラックスした様子を見せた。佐々木助手は「今のところは何もなく順調。忘れな草はさみしい体と相談しながらの調整でした。今回は使っていい感じの体になっています」とうなずいた。

カイバ食いも良く、しっかり完食している。その効果もあり、１週前は主戦の今村聖奈騎手が騎乗し、併せ馬でしっかりと負荷をかけて先着と、脚取りからも好調ぶりが伝わる。同助手も「血統背景は申し分ないですし、前はボテッとしていた体がしっかりしてきた。体つきにメリハリが出てきました」と前走以上を見込んでいる。

レース当日は前走同様にパシュファイアーを着用し、２人引きで臨む予定。「気持ち良く外に出して、どこまで通用するかでしょう」と佐々木助手。同助手と今村騎手とのＧ１挑戦は２２年ホープフルＳのスカパラダイズ（１８着）以来。２度目のトライでビッグタイトルをつかむ。