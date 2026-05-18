巨人の戸郷翔征投手が１９日のヤクルト戦（いわき）で先発する。今季３度目の先発のマウンドに上がる右腕は１８日、ジャイアンツ球場でキャッチボールなどで調整を行った。チームは６連勝中。「チームも６連勝してきているので、いい流れになんとか乗っていきたいと思います」と意気込んだ。

ヤクルトとは今季初登板となった５月４日に対戦し５回を投げ５失点。「前回ヤクルトに５失点したので、借りを返したい。ホームランというのが１番チームの試合の流れが変わりやすいですし、そこを１番気をつけたい」と一発に警戒を強めた。

刺激を受ける出来事があった。戸郷が慕うロッキーズの菅野智之投手が１６日（日本時間１７日）、日米通算１５０勝を達成。「入団してから一番関わってきた人。１５０はただの数字ではないので。その積み上げてきた場面は見てましたし」とすごみを改めて感じた。

菅野には「おめでとうございます」と祝福のＬＩＮＥを送り「毎試合チェックしているよ」と返事があったと言う。「菅野さんの姿を見て、勉強しないといけない部分もたくさんあるし、今までも背中でたくさん見せてくれた。僕もなんとかいい恩返しをできれば１番ですし、また一緒にユニホームを着てやる瞬間があると思うので。『悪くなったな』って思われないように、なんとか耐えながらやりたいと思います」。大先輩から受け継いだエースの称号に恥じぬ姿を見せる。