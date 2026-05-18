橋本愛、髪を切って心境に変化「無理なく自然体でいられる」
俳優の橋本愛（30）が18日、都内で行われた映画『祝山』完成披露上映会舞台あいさつに登壇。髪を切って心境に変化があったことを明かした。
【集合ショット】黒基調のシックな衣装で登場した橋本愛＆石川恋ら
イベントでは作品にちなみ、“何かをきっかけに変化したこと”をテーマに登壇者がトークを繰り広げた。橋本は「私は結構あって」と切り出し、髪を切ったことを語った。
今年ショートヘアーにした橋本。髪を切り、ボーイッシュな雰囲気になったことが「自分の精神性にもフィットしていて、『自分ってこっちだったんだ』というか、こういういで立ちの方が無理なく自然体でいられるんだなという、もともと分かってはいたんですけど、そこに踏み出すことがやっとできた」と話した。
さらに、30代になったことでも周囲の変化を感じるという。橋本は「年を一つ重ねただけで何も変わらないだろうと思っていたんですけど、30歳ってこんなに大人として扱ってくれるんだ。今までも、人としてコミュニケーションを取っていたけど、改めてすごい楽になった。こんなに変わるんだというのが発見だった」と語った。
最後に「数字（年齢）に自分が置いていかれないように」と話し、今後に向けて前を見据えていた。
本作は、加門七海氏が自身の実体験を下敷きに執筆した同名小説が原作。人が足を踏み入れてはならない“禁足地”にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れてしまった人々の逃れられない運命を描いた作品で、刊行以来、多くの読者に戦慄を与えてきたロングセラーだ。主演は10年ぶりのホラー映画主演となる橋本が務める。
イベントには橋本のほか、石川恋、久保田紗友、武田真悟監督、加門氏が参加した。
【集合ショット】黒基調のシックな衣装で登場した橋本愛＆石川恋ら
イベントでは作品にちなみ、“何かをきっかけに変化したこと”をテーマに登壇者がトークを繰り広げた。橋本は「私は結構あって」と切り出し、髪を切ったことを語った。
今年ショートヘアーにした橋本。髪を切り、ボーイッシュな雰囲気になったことが「自分の精神性にもフィットしていて、『自分ってこっちだったんだ』というか、こういういで立ちの方が無理なく自然体でいられるんだなという、もともと分かってはいたんですけど、そこに踏み出すことがやっとできた」と話した。
最後に「数字（年齢）に自分が置いていかれないように」と話し、今後に向けて前を見据えていた。
本作は、加門七海氏が自身の実体験を下敷きに執筆した同名小説が原作。人が足を踏み入れてはならない“禁足地”にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れてしまった人々の逃れられない運命を描いた作品で、刊行以来、多くの読者に戦慄を与えてきたロングセラーだ。主演は10年ぶりのホラー映画主演となる橋本が務める。
イベントには橋本のほか、石川恋、久保田紗友、武田真悟監督、加門氏が参加した。