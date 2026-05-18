ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【5月19日 関東の天気】晴れもあすまで 週後半は傘必須 【5月19日 関東の天気】晴れもあすまで 週後半は傘必須 【5月19日 関東の天気】晴れもあすまで 週後半は傘必須 2026年5月18日 19時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 5月19日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・気温急降下 週後半は上着必須・晴れもあすまで 週後半は傘必須・今週晴れ貴重 洗濯あすのうち リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, 横浜, 墓, リペア工事, 工場, 沖縄, 葬儀, 法要, フローリング, 葬祭