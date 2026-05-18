元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が18日にブログを更新。運転免許証が失効してしまったことを打ち明けた。

笠井アナは「そういえば、運転免許更新の『お知らせ』が来ていたな 誕生日から3か月ぐらいは、遅れても更新できるんじゃないかなぁと 昨日『お知らせ』を開いてみたら なんですと！先週切れてる！」と書類の写真をアップした。

続けて「運転免許証失効！！これはいけない 免許証にも大きく書いてあった 更新期間は誕生日から1か月間 もっときちんと確認するべきでした」と反省した。

続けて「発覚したきっかけは舘ひろしさん主演の新作映画『免許返納』」と映画を紹介し「実は、映画を見て優良ドライバーの私は『免許返納しようかな』と、思い始めていたのです 来月映画が公開されたら、そういうお客さん増えるんではないでしょうか なぜって、私、もう30年運転していないので」と推測した。

さらに「映画がきっかけとなって『そういえば、免許更新の案内が来ていたなぁ』と思い出し、失効に気づいたというわけ 【返納】の前に【失効】してしまうとは… いや、ほんとに情けない 反省しきりです」と心境をつづった。