岡山市北区の表町商店街に新たなイベントスペースが誕生します。手がけたのは、玉野市の建設業者。住宅をテーマにした展示や相談会を企画し、家づくりの可能性をアピールします。

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全国の建築家などが手がけた住宅模型10点

きのう（17日）、プレオープンを迎えた「omotecho HOUSEB」です。材木の販売などを手がける玉野市のヤマホンが、マイホームの購入を考えている人の家づくりをサポートしようと商店街の一角に設けました。全国の建築家などが手がけた住宅模型10点を展示しています。

(建築家 板谷優志さん)

「『現代百姓のための民家』というタイトルをつけた建築なんですけど、最近、住宅ってどんどん壁が厚くなってたりとか、外と中が遠くなってきてしまっているというのがあるなと思っていて」



「昔の民家にあったような懐かしいような心地よさというのを作ろうと思って考えた住宅です」

会場には、こうした模型のほか、家づくりについて建築家やデザイナーに直接相談できるスペースも設けられる予定です。

（ヤマホン 山本佳彦 社長）

「建築家はどうしても敷居が高いと思うんですけど、自由に交流できる場にできたらなと思っています。家づくりにもっとワクワクしてもらいたい」



イベントスペースは、今年9月ごろに正式にオープンするということです。