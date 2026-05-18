【マウント義姉はお下がりNG！】同情なの？「余ってるからあげる」屈辱！＜第10話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第10話 同情されてる……！？【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
なるほど……！ オムツをあげるというマイコさんの言葉を、アヤさんは同情や哀れみと感じてしまったようです。「オムツを買う余裕すらないと思われている」と過剰反応した結果、それまでずっと隠していた本性が出てしまったということなのですね！ やはり人間は、そう簡単に取り繕えるものではないのです。上手く隠したって、余裕がなくなるとふとした瞬間に出てきてしまうものなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第10話 同情されてる……！？【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
なるほど……！ オムツをあげるというマイコさんの言葉を、アヤさんは同情や哀れみと感じてしまったようです。「オムツを買う余裕すらないと思われている」と過剰反応した結果、それまでずっと隠していた本性が出てしまったということなのですね！ やはり人間は、そう簡単に取り繕えるものではないのです。上手く隠したって、余裕がなくなるとふとした瞬間に出てきてしまうものなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子