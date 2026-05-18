2月に開幕したサッカーJ2・J3百年構想リーグも17日がホーム最終戦。前半を0対0で折り返し迎えた後半12分、ユナイテッドは、不運な形で熊本に先制を許します。



しかし、そのわずか3分後でした。17日に26歳の誕生日を迎えた杉井のクロスに最後は河村！今シーズン2点目のゴールで同点に追いつきます





(鹿児島ユナイテッド 河村慶人選手）「白波でゴールを決めると、サポーターの皆さんもすごく大きな歓声で喜んでくれるので、あの瞬間、本当に一番気持ちいい瞬間」勢いに乗るユナイテッドは後半21分、コーナーキックのチャンス。4日前、パパになったことを発表した広瀬がヘディングで押し込み、逆転に成功します。広瀬は、今シーズン限りで交代となるユニフォームの胸のロゴ「さつま島美人」を指差すゴールパフォーマンスを見せました。(鹿児島ユナイテッド 広瀬健太選手）「13年間、トップパートナーとしてユナイテッドを引っ張ってくれたし、長島研醸がなかったらユナイテッドはない。本当に勝てて良かった」白波スタジアムに集まった7744人の大声援を力に変えたユナイテッドが、熊本を2対1の逆転で下しホーム最終戦を白星で飾りました。(鹿児島ユナイテッド 村主博正監督)「セットプレーを含めて、最後に捻じこんだ。選手たちの日々の努力や頑張りがようやく形になった」試合の後、ホーム最終戦セレモニーが行われました。JFL時代から13年間に渡ってユナイテッドのユニフォームの胸のロゴ「さつま島美人」を掲出してきた長島研醸の長山社長が13回、選手たちに胴上げされました。順位表です。勝ち点3を積み上げたユナイテッドですが、3位まま。2位鳥栖との勝ち点差は1です。リーグ最終戦は24日、午後2時から。アウエーでJ3北九州と対戦します。